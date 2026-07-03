AI時代衝擊…家長擔心孩子未來 集中選二類組

AI進入教育現場，如何避免「大腦外包」，成為當今親師生一大課題。家長認為，陪伴孩子一起學習AI科技，給予經驗建議，可避免價值觀受影響；學者直言，使用AI工具要具思考能力，而非全盤照抄；產業界則說，AI逐步取代的職能，而非人才。

北市高中學生家長聯合會副總會長陳憲政表示，所有家長擔心都是一樣，AI會不會取代工作，例如高中選類組，文法商明顯非常少，大部分集中二類組，不只反映現在產業需求、甚至是家長期待。AI產業固然重要，但是如何在AI工具之下，又具有人文素養，值得各界努力。

陳憲政說，陪伴孩子學習新工具很重要，一旦限制他們使用AI，可能會使學習落後、無法完成作業。家長可透過適當引導，給予大人看事情的角度，提供孩子另個視角，學習判斷不同立場的價值觀。

北一女袁姓學生分享，AI加速個人學習許多事情，但也要反思自己有沒有太過依賴AI。她舉例做專題時，擬定研究方案會把設計好的實驗丟給AI問有什麼問題，寫完報告會問AI可加強之處，又例如過往解題都會問老師，現在可拍數學題請AI幫忙解題。

北市今在北一女發布AI教育政策白皮書，宣布4年將投入92億元打造首都AI教育藍圖，並邀請Google台灣總經理林雅芳現場專題演講。

林雅芳表示，AI正在逐步取代職能，而不是人才，也提到創意型或策略型的工作會以人為主，但人可透過與AI合作，更高效率地完成任務。她分享，自己本來不會寫程式，但因了解要解決的問題、要達到目的，反而因為有了AI功能，如虎添翼地可完成很多她以前以為自己做不到的事情。

她認為，不是因為現在行業機會，大家就去擁抱理工組，而是文組孩子能否理解，科技變化影響人類的生活、商業行為、社會環境之間的連結，去找到自己的內在動力，好好發揮個人專長，不要逃避善用科技的力量。

接著，AI教育論壇由產官學研交流教育現場。國立台灣師範大學教授特聘教授許庭嘉說，以前要有機緣或自己夠厲害，身邊才會有厲害的朋友，如今AI時代，孩子們身邊厲害的朋友無所不在。

許庭嘉認為，孩子如果具有學習能力，就不只是請教AI答案，而是自己思考完再把作業完成，並趁著AI這個厲害朋友在身邊，跟它多學習，也讓自己變得更厲害。短時間好像人與人的差距縮短，可是過了十年，差距反而變得更大，會善用AI作為學習工具的人，一定會突破自己的天花板。

師大特聘教授許庭嘉今上午出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，說明主編的台北市AI教育政策白皮書內容。記者蘇健忠／攝影

Google台灣總經理林雅芳上午在「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動進行專題演講。記者蘇健忠／攝影