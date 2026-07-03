快訊

獨／喝到爛醉！屏東九如農會理事長酒駕闖紅燈 撞飛17歲少女生死瞬間曝光

1300公噸致癌沙拉油僅回收17公噸 食藥署：雞塊、沙拉醬等成品不回收

巴威暴風半徑驚人！靠近台灣恐達大型颱風標準 下周這天是北轉關鍵期

聽新聞
0:00 / 0:00

AI時代衝擊…家長擔心孩子未來 集中選二類組

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
師大特聘教授許庭嘉（左起）、Google台灣總經理林雅芳、台北市政府教育局副局長鄧進權、均一平台教育基金會營運長陳逸文上午一起出席「台北市AI教育政策白皮書發布會」的AI教育論壇活動，分享對AI教育的心得。記者蘇健忠／攝
師大特聘教授許庭嘉（左起）、Google台灣總經理林雅芳、台北市政府教育局副局長鄧進權、均一平台教育基金會營運長陳逸文上午一起出席「台北市AI教育政策白皮書發布會」的AI教育論壇活動，分享對AI教育的心得。記者蘇健忠／攝

AI進入教育現場，如何避免「大腦外包」，成為當今親師生一大課題。家長認為，陪伴孩子一起學習AI科技，給予經驗建議，可避免價值觀受影響；學者直言，使用AI工具要具思考能力，而非全盤照抄；產業界則說，AI逐步取代的職能，而非人才。

北市高中學生家長聯合會副總會長陳憲政表示，所有家長擔心都是一樣，AI會不會取代工作，例如高中選類組，文法商明顯非常少，大部分集中二類組，不只反映現在產業需求、甚至是家長期待。AI產業固然重要，但是如何在AI工具之下，又具有人文素養，值得各界努力。

陳憲政說，陪伴孩子學習新工具很重要，一旦限制他們使用AI，可能會使學習落後、無法完成作業。家長可透過適當引導，給予大人看事情的角度，提供孩子另個視角，學習判斷不同立場的價值觀。

北一女袁姓學生分享，AI加速個人學習許多事情，但也要反思自己有沒有太過依賴AI。她舉例做專題時，擬定研究方案會把設計好的實驗丟給AI問有什麼問題，寫完報告會問AI可加強之處，又例如過往解題都會問老師，現在可拍數學題請AI幫忙解題。

北市今在北一女發布AI教育政策白皮書，宣布4年將投入92億元打造首都AI教育藍圖，並邀請Google台灣總經理林雅芳現場專題演講。

林雅芳表示，AI正在逐步取代職能，而不是人才，也提到創意型或策略型的工作會以人為主，但人可透過與AI合作，更高效率地完成任務。她分享，自己本來不會寫程式，但因了解要解決的問題、要達到目的，反而因為有了AI功能，如虎添翼地可完成很多她以前以為自己做不到的事情。

她認為，不是因為現在行業機會，大家就去擁抱理工組，而是文組孩子能否理解，科技變化影響人類的生活、商業行為、社會環境之間的連結，去找到自己的內在動力，好好發揮個人專長，不要逃避善用科技的力量。

接著，AI教育論壇由產官學研交流教育現場。國立台灣師範大學教授特聘教授許庭嘉說，以前要有機緣或自己夠厲害，身邊才會有厲害的朋友，如今AI時代，孩子們身邊厲害的朋友無所不在。

許庭嘉認為，孩子如果具有學習能力，就不只是請教AI答案，而是自己思考完再把作業完成，並趁著AI這個厲害朋友在身邊，跟它多學習，也讓自己變得更厲害。短時間好像人與人的差距縮短，可是過了十年，差距反而變得更大，會善用AI作為學習工具的人，一定會突破自己的天花板。

師大特聘教授許庭嘉今上午出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，說明主編的台北市AI教育政策白皮書內容。記者蘇健忠／攝影
師大特聘教授許庭嘉今上午出席「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動，說明主編的台北市AI教育政策白皮書內容。記者蘇健忠／攝影

Google台灣總經理林雅芳上午在「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動進行專題演講。記者蘇健忠／攝影
Google台灣總經理林雅芳上午在「台北市AI教育政策白皮書發布會暨AI教育論壇」活動進行專題演講。記者蘇健忠／攝影

延伸閱讀

暨南大學攜手創教育學院台灣AI運動協會 引領香港高中生跨海體驗人形機器人課程

AI可以取代心理諮商嗎？心事問AI之後 為什麼還要尋找真實的心理師

砸92億元拚AI教育 蔣萬安：亞洲首座AI教育中心落腳北士科

AI重新形塑學科邊界 簡立峰：科系需轉型為「Ｘ＋AI」打造π型人才

相關新聞

AI時代衝擊…家長擔心孩子未來 集中選二類組

AI進入教育現場，如何避免「大腦外包」，成為當今親師生一大課題。家長認為，陪伴孩子一起學習AI科技，給予經驗建議，可避免價值觀受影響；學者直言，使用AI工具要具思考能力，而非全盤照抄；產業界則說，AI逐步取代的職能，而非人才。

臺灣漫遊錄韓文譯者金依莎 盼搭起台韓文學交流橋梁

「臺灣漫遊錄」在全世界受到歡迎，韓國也不例外；韓文版譯者金依莎接受中央社專訪表示，雖然一度為了找出版社到處奔波，不過她一...

楊双子接受芬蘭第一大報專訪 盼世界認識台灣故事

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）大篇幅刊出國際布克獎得主楊双子專訪，並同時發布「臺灣漫...

影／不必孤軍奮戰！台南首推「教師合理管教全攻略」建構三級支持系統

近來校園管教議題備受關注，台南市政府今天由市長黃偉哲偕同教育局舉行記者會，宣布將編訂「台南市國中小教師合理管教全攻略手冊」，強化教師專業管教支持與親師溝通機制，打造更友善校園環境。

首屆AI教育年會在新北 250名教育工作者探索AI教育發展新方向

「2026台灣AI教育年會」上午在新北市淡水開幕，匯聚全台250名校長和教師展開3天2夜課程研習，共同探索AI教育發展新方向，會後將建立數位典藏平台和全國教師分享，教育部長鄭英耀亦特地到場勉勵。

三民家商教甄爭議18校長挨告 高市教育局挺清白：全額支應訴訟費

三民家商去年教師甄選爆發爭議，未獲錄取的粘姓教師質疑甄選評分不公，提起行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全列被告，引發反彈。校長直言，聯招委員未參與命題及評分，提告不公平。教育局今天回應，市府將全額支應訴訟費，力證教甄作業合法，讓各校安心辦學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。