文化幣第三季啾啾妹接棒代言 暑期出任務開跑
2026年文化幣自元旦開放領用至今，消費金額累積達11.1億元，文化部今天宣布第三季文化幣代言人由「啾啾妹」接棒，邀青少年在暑假期間走進博物館等文化場域，體驗展覽樂趣。
文化部今天發布新聞資料表示，文化幣今年上半年領取人數逾137萬人，領取率突破67.50%。今年文化幣除常態化發放13至22歲每人1200點文化幣外，也持續透過APP遊戲化機制、各季代言人及主題任務等方式，鼓勵青少年展開多元文化探索，同時支持台灣藝文產業發展。
第一季由「黃阿瑪的後宮生活」陪伴青年走進電影院欣賞國片；第二季則以表演藝術為主題，由「啤下組織」帶領青少年進入劇場欣賞演出。邁入第三季，文化幣代言人由「啾啾妹」化身文化探險隊隊長，邀請大家利用暑假深入博物館、地方文化館、文資場域及各式藝文空間，一起出任務。
文化部表示，暑假期間全台各地博物館與文化場館也將推出各種活動，如故宮推出「故宮AR導覽」，讓故宮文物動起來；傳藝中心推出「傳藝出任務系列」，以變裝體驗、織布魂覺醒等手作、帶入體驗的方式，讓青少年可以體驗傳統藝術文化；工藝中心推出手作體驗，自己動手做感受工藝的美等。
文化部表示，目前第三季代言人「啾啾妹」已正式在文化幣APP上線，歡迎青少年朋友跟著啾啾妹一起前往各地藝文場域，挑戰暑期文化任務、蒐集限定徽章，還有機會獲得限量IP聯名周邊商品，更多暑期活動及文化幣相關資訊，請見文化幣官網https://twcp.moc.gov.tw/或文化幣APP。
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