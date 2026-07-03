臺灣漫遊錄韓文譯者金依莎 盼搭起台韓文學交流橋梁

「臺灣漫遊錄」在全世界受到歡迎，韓國也不例外；韓文版譯者金依莎接受中央社專訪表示，雖然一度為了找出版社到處奔波，不過她一直想要搭起文學交流橋梁，希望台韓之間能更了解彼此。

「臺灣漫遊錄」相繼得到美國國家圖書獎、英國國際布克獎，作家楊双子、英文譯者金翎皆受到肯定。臺灣漫遊錄目前已經有多國語言譯本，其中韓文版譯者金依莎同時也是作家，有多年翻譯中文書籍經驗。「臺灣漫遊錄」書中以譯者為視角，對她來說更是特別的體驗。

金依莎表示，自己是在研究生時期開始接觸相關工作，最一開始是寫文學檢討書，「就是寫這個小說如果翻譯成韓文的話，哪個部分好、哪個部分不好，翻譯的時候必須要改成這樣。」之後金依莎的翻譯生涯從台灣作家月亮熊的奇幻小說開始，結下與台灣的緣分。

談到翻譯這項工作，金依莎指出，「愈翻譯就愈覺得有趣，因為那時候我已經開始創作，我認為翻譯是一種閱讀和創作結合在一起的事情。」

積極向出版社推薦 金依莎稱翻譯臺灣漫遊錄很難

至於與「臺灣漫遊錄」的緣分，金依莎表示，大概從2019年左右開始，她開始會先挖掘自己喜歡的作品、再引進韓國，「從那時候開始，會在海外去找我想翻譯的作品。」她到台灣進行交流時，因緣際會得知楊双子這名作家，之後在臺灣漫遊錄出版時，便積極向各出版社推薦這部作品。

不過金依莎坦言，一開始找出版社時遇到不少困難，因為很多韓國出版社聽到是以日治時期為背景，就會覺得有點敏感。金依莎笑說：「甚至我以小說家的身分參加各個會議的時候也在講，你們有沒有興趣把這本台灣小說引進來。」

隨後金依莎接到現在出版韓文「臺灣漫遊錄」的出版社Matisseblue聯繫，金依莎也為了這部作品，花了整整3個星期寫檢討報告書，「其實當時我的案子滿多的，但因為找到臺灣漫遊錄的岀版社是很難得的，所以我就把其他工作都推掉了。」

被問到在翻譯時最困難的地方，金依莎笑說：「很多、一大堆！」她笑說，當時楊双子還說：「Welcome to the hell（歡迎來到地獄）」。金依莎舉例，像是書中很多菜名或是專有名詞，是要採中文發音、或是台語發音，每一個詞都要做出選擇。

金依莎翻譯採取大眾性策略 書名「台灣」有巧思

金依莎坦言，翻譯這部作品確實很難，談到自己的翻譯策略，她說：「對我來說比較重要的是，以後双子的作品、台灣的作品都想引進來，這樣的話更重要的是吸引讀者的心，所以我採取比較自然感、強調大眾性的方式。」

金依莎提到，因為書中有很多菜名，當時楊双子也提供了協助，「双子就列給我幾個詞彙，這個是客家話、這個是台語，我都按照那個來翻譯。」

不過金依莎在翻譯「臺灣漫遊錄」時，也有許多部分是按照自己的意見，例如書名最後決定用「1938臺灣旅遊記（타이완 여행기）」。因為韓文「台灣」的說法有漢字讀音Daeman（대만）與音譯Taiwan（타이완）兩種，這部分選擇也相當用心。

金依莎說明，因為漢字讀音的台灣是在台韓斷交前就有的詞，而Taiwan則是依現行外來語標記法、按照原語音轉寫的方式。

金依莎指出，「在斷交之前雙方交流很頻繁，但斷交之後其實我們有一個很大的距離，現在兩邊人其實是不認識對方的。」金依莎強調，當今的台灣已經與過往有很大不同，雖然書中背景是日治時期，「但我覺得完全離不開當今的台灣、當今台灣作家的思想。」

金依莎也提到，在翻譯文學時「理解脈絡」非常重要，「文學裡面其實有很多脈絡，如果我不能突顯出來那個脈絡的話，是否就有點歪曲？」她指出，自己喜歡在翻譯作品中加入註釋、說明，可以拉近與海外讀者之間的距離。

身兼小說家、翻譯家 金依莎盼搭起台韓橋梁

現在台韓因為旅遊、戲劇、美食、K-pop等，交流十分頻繁，不過金依莎坦言，前幾年台韓文學之間幾乎沒有什麼交流，「因為我的身分比較特殊，我是小說家，認識很多韓國的作家；也因為我是翻譯家，認識很多海外的作家，那我可以在中間做一個橋梁、然後搭建它。」

金依莎指出，從去年開始她會帶韓國作家去台灣交流，今年也打算跟政府申請補助，帶韓國作家一起去台灣，與台灣作家交流。另外像是首爾書展、或是今年6月初楊双子來韓國舉辦講座等活動時，金依莎也會安排雙方作家一起吃飯、認識彼此。

金依莎謙虛表示，自己並不是第一個搭起橋梁的人，在台韓交流之間，另一名譯者許裕暎的角色非常重要，「我知道老師為了台灣文學努力了很長時間，双子之前得布克獎時，老師也傳簡訊恭喜我，真的很感動，有老師們的這些努力，才也有了我。」