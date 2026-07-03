影／不必孤軍奮戰！台南首推「教師合理管教全攻略」建構三級支持系統
近來校園管教議題備受關注，台南市政府今天由市長黃偉哲偕同教育局舉行記者會，宣布將編訂「台南市國中小教師合理管教全攻略手冊」，強化教師專業管教支持與親師溝通機制，打造更友善校園環境。
黃偉哲表示，台南市應是全國率先針對教師權益保護提出參考手冊的縣市，未來也將依教育現場的情境變化，持續動態調整內容，並納入教師、家長及校長團體的意見。
他指出，校長團體在分區協調與校園治理上也扮演重要角色，將協助教師與學生面對教學現場的各種挑戰。市府強調並非「鐵拳教育」，教育局也非「教權局」不會以單一角度處理問題，而是希望建立更良好的教學與學習環境。
黃偉哲表示，國中小為義務教育，學生程度與學習態度差異大，教師需面對多元學生與情緒管理的挑戰，但在現今輿論環境下，容易因「霸凌」等標籤化指控，使教師承受巨大壓力，甚至被放大檢視。
因此，市府將結合教師團體、校長團體及家長協會，共同協助釐清事實，並在第一時間提供教師支持。對於涉及疑似刑事案件部分，依法處理；在尚未進入司法程序前，也會盡力保障教師權益。
他強調，此參考手冊為初步整合版本，未來將依實際案例與操作情況持續修正完善。臺南作為「全臺首學」，希望學生能在良好環境中學習，而教師則是教育體系中最重要的一環。
教育局長鄭新輝說明，手冊分為「陳情事件處理與教師支持系統」及「教師合理管教技巧全攻略」兩大主軸，建立三級調和與事件分流機制，並提供行政、心理與法律三面向支持，同時針對學生常見違規行為提供具體管教指引。
教育局指出，截至今年5月底，全市疑似管教衝突案件共85件，進入校事會議調查程序7件，依考核機制處理34件、不受理40件，顯示分流機制已有效降低進入正式調查比例。未來手冊將持續滾動修正，期盼於新學年度前完成，營造更穩定友善的校園環境。
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