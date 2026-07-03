首屆AI教育年會在新北 250名教育工作者探索AI教育發展新方向

「2026台灣AI教育年會」上午在新北市淡水開幕，匯聚全台250名校長和教師展開3天2夜課程研習，共同探索AI教育發展新方向，會後將建立數位典藏平台和全國教師分享，教育部長鄭英耀亦特地到場勉勵。

這次年會由新北市教育局攜手無界塾創新教育協會葉丙成教授團隊共同主辦，以「由下而上、社群共創」為核心建構AI智慧共學社群，透過交流生成式AI融入教學、行政及課程設計的實務經驗，共同探索AI教育發展。

參加成員包括全國優良教案徵選獲獎教師，活動內容有趨勢論壇、分組發表等行程，促進全國教育工作者交流AI教育實務經驗。同時將展出全台優秀AI教學案例，新北市共有27件作品獲選全國優秀教案，涵蓋「教師賦能、教學實踐、學生學習、評量回饋與素養倫理」五大主題。

年會籌備主席葉丙成指出，台灣教育界目前面臨的新挑戰和趨勢就是AI興起，AI時代的教育不能只是硬體升級，更需要翻轉教學思維，讓新科技快速幫助更多老師，透過社群協作與經驗分享讓第一線的創新實踐持續擴散，因此會中將有「分組共創工作坊」互相激盪，發表的教學案例也將在會後典藏於數位平台和全國教師分享。

新北市教育局副局長劉明超表示，AI正在改變教學現場，但科技的價值不在取代教師，而是協助教師減輕行政負擔、提升教學效能。新北市推動AI教育始終以「行政減量、科技賦能」為核心，希望透過導入AI工具，成為教師的最佳助手，讓教師能將更多時間與專業投入差異化教學、學生陪伴與人文關懷，真正落實以學生為本的教育。

「2026台灣AI教育年會」上午在新北市淡水開幕，匯聚全台250名校長和教師展開3天2夜課程研習，共同探索AI教育發展新方向，教育部長鄭英耀特地到場勉勵。記者林昭彰／攝影

「2026台灣AI教育年會」上午在新北市淡水開幕，匯聚全台250名校長和教師展開3天2夜行程，共同探索AI教育發展新方向。記者林昭彰／攝影

「2026台灣AI教育年會」籌備主席葉丙成教授指出，台灣教育界目前面臨的新挑戰和趨勢就是AI興起，AI時代的教育不能只是硬體升級，更需要翻轉教學思維，讓新科技快速幫助更多老師。記者林昭彰／攝影