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楊双子接受芬蘭第一大報專訪 盼世界認識台灣故事

中央社／ 記者巫祈麟赫爾辛基2日專電
台灣作家楊双子（右）創作、譯者金翎翻譯的小說「臺灣漫遊錄」5月19日在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。中央社
台灣作家楊双子（右）創作、譯者金翎翻譯的小說「臺灣漫遊錄」5月19日在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。中央社

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）大篇幅刊出國際布克獎得主楊双子專訪，並同時發布「臺灣漫遊錄」書評。楊双子在專訪中說，「我們希望讓每個人看見台灣所發生的故事」。

專訪由獲獎作家與獨立記者薩米能（Esa Salminen）親赴台北進行，看完整篇訪問，等同把台灣近年民主發展做了全觀的透視。

楊双子向芬蘭讀者坦言，因2008年目睹公權力暴力驅散手持國旗的抗爭群眾，當時她完全無法理解，在街頭搖旗為何會被打到頭破血流，自此開始思考主體性。從而確立「認同台灣、而非認同中華民國」的決心。隨後幾場抗議運動讓她和妹妹決定投入歷史小說創作，希望能讓世界看見台灣發生的故事。

專訪也看出楊双子的幽默本色，當記者問到，可否解釋「臺灣漫遊錄」的文類，也就是源自日本的「百合」（yuri）文學，作家看向口譯員說，「請把筆記工具拿出來，這可能需要一點時間」。

她解釋，當時台灣作為年輕的民主國家與開放社會，成為整個亞洲的酷兒文學中心，但與風格偏沉重的酷兒文學相比，百合更輕盈且富想像力。她說，「當人們感受到女同志也跟所有人一樣值得幸福，文學就完成了它的使命」。

「赫爾辛基日報」文化版主筆瑞希寧（EleonooraRiihinen）盛讚華文譯者勞諾（Rauno Sainio）的譯筆出色，而芬蘭版在獲國際大獎前，就已由奧拉（Aula& Co）出版，「這對芬蘭讀者而言，是多麼珍貴的禮物！」

瑞希寧說，「臺灣漫遊錄」在日本殖民台灣的歷史背景下，細膩刻畫日本作家與在地翻譯之間的無聲衝突。

書中日本作家帶著良善的好奇心欣賞在地之美，卻在互動中，暴露出自己的傲慢、無知與自以為是，而這正是敘事中令人驚嘆，甚至可說是溫柔設陷的精湛手筆。瑞希寧寫道，「在這座被占領的島嶼上，從櫻花到食物，一切都具政治性」。

書評另指，「臺灣漫遊錄」透過虛構的前言與後記，將自己偽裝成真實存在的歷史文獻，讀者因此以為讀的是真實歷史。瑞希寧認為，這種混淆正是一種警告，提醒人們不要把既得利益者視角書寫的歷史，當成絕對真理。

楊双子在專訪最後表示計劃訪問芬蘭，認為芬蘭在獨立後，為保留自己的語言和文化付出很多努力，這些經驗足以讓台灣取經，希望能實地學習，探問適合台灣發展的方向。

楊双子 芬蘭 台北

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