快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

三民家商教甄爭議18校長挨告 高市教育局挺清白：全額支應訴訟費

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
三民家商去年教師甄選，未獲錄取的教師提行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全列被告，引發反彈。示意圖／AI生成
三民家商去年教師甄選，未獲錄取的教師提行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全列被告，引發反彈。示意圖／AI生成

三民家商去年教師甄選爆發爭議，未獲錄取的粘姓教師質疑甄選評分不公，提起行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全列被告，引發反彈。校長直言，聯招委員未參與命題及評分，提告不公平。教育局今天回應，市府將全額支應訴訟費，力證教甄作業合法，讓各校安心辦學。

據了解，粘姓教師主張，認為自己筆試高分，卻因試教、口試成績偏低落榜，質疑甄選評分不公，提起行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全數列為被告，占全市24所高中職校長四分之三，日前猝逝的中正高中校長陸炳杉也名列其中。

有校長認為，聯招委員僅負責行政協調，未參與命題及評分，將所有校長一併提告與制度運作有落差，也衝擊校長士氣，另指出國貿科開缺實際偏重經濟專長，筆試與複試成績落差，未必代表評分不公。

高市教育局表示，各校6月30日起陸續收到法院通知，已第一時間啟動因應機制，7月1日已邀集各校校長說明司法程序，將由教育局統一支應訴訟經費、委任律師協助應訴，全力支持聯合教甄委員會及各校安心辦學。

教育局強調，此案歷經申訴、訴願及行政調查，均認定甄選程序符合公立高級中等以下學校教師甄選作業要點、高雄市立高級中等學校教師甄選作業規範，查無循私、舞弊等違失情形。

教育局指出，教師甄選涉及高度專業與屬人性的專業判斷，合法、合規的甄選程序應予尊重，將積極配合司法程序，力證聯合教師甄選作業合法。

教甄 三民家商 教育局

延伸閱讀

高雄教甄「全盲榜單」挨批黑箱 教育局澄清：去識別化保護個資

高雄教甄榜單姓名全隱 教團憂「全盲放榜」遮掩弊端

法院判有罪、解聘2年 校長仍具遴選資格？全教總籲教育部補漏洞

台南教產工會、前議員控校事會議濫訴 行政霸凌基層教師

相關新聞

楊双子接受芬蘭第一大報專訪 盼世界認識台灣故事

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）大篇幅刊出國際布克獎得主楊双子專訪，並同時發布「臺灣漫...

影／不必孤軍奮戰！台南首推「教師合理管教全攻略」建構三級支持系統

近來校園管教議題備受關注，台南市政府今天由市長黃偉哲偕同教育局舉行記者會，宣布將編訂「台南市國中小教師合理管教全攻略手冊」，強化教師專業管教支持與親師溝通機制，打造更友善校園環境。

首屆AI教育年會在新北 250名教育工作者探索AI教育發展新方向

「2026台灣AI教育年會」上午在新北市淡水開幕，匯聚全台250名校長和教師展開3天2夜課程研習，共同探索AI教育發展新方向，會後將建立數位典藏平台和全國教師分享，教育部長鄭英耀亦特地到場勉勵。

三民家商教甄爭議18校長挨告 高市教育局挺清白：全額支應訴訟費

三民家商去年教師甄選爆發爭議，未獲錄取的粘姓教師質疑甄選評分不公，提起行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全列被告，引發反彈。校長直言，聯招委員未參與命題及評分，提告不公平。教育局今天回應，市府將全額支應訴訟費，力證教甄作業合法，讓各校安心辦學。

台北木偶劇團打造水底劇場 布袋戲結合高科技

首屆兒童戲曲藝術節將由台北木偶劇團演出「水鬼請戲．臨水之界」，以布袋戲結合高科技，打造水底劇場，今天起至5日在台北台灣戲...

教育部115年學海計畫公告 4.6億送近4千名學生出國

教育部公布115年學海計畫核定補助結果，鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習，計有122所大專校院、3847名學子獲補助，補助金額4億6千餘萬元。學生自即日起至民國116年10月31日止，可依核定計畫內容，啟程赴國外大專校院研修或企業機構實習，開展國際學習。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。