三民家商教甄爭議18校長挨告 高市教育局挺清白：全額支應訴訟費

三民家商去年教師甄選爆發爭議，未獲錄取的粘姓教師質疑甄選評分不公，提起行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全列被告，引發反彈。校長直言，聯招委員未參與命題及評分，提告不公平。教育局今天回應，市府將全額支應訴訟費，力證教甄作業合法，讓各校安心辦學。

據了解，粘姓教師主張，認為自己筆試高分，卻因試教、口試成績偏低落榜，質疑甄選評分不公，提起行政訴訟，公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全數列為被告，占全市24所高中職校長四分之三，日前猝逝的中正高中校長陸炳杉也名列其中。

有校長認為，聯招委員僅負責行政協調，未參與命題及評分，將所有校長一併提告與制度運作有落差，也衝擊校長士氣，另指出國貿科開缺實際偏重經濟專長，筆試與複試成績落差，未必代表評分不公。

高市教育局表示，各校6月30日起陸續收到法院通知，已第一時間啟動因應機制，7月1日已邀集各校校長說明司法程序，將由教育局統一支應訴訟經費、委任律師協助應訴，全力支持聯合教甄委員會及各校安心辦學。

教育局強調，此案歷經申訴、訴願及行政調查，均認定甄選程序符合公立高級中等以下學校教師甄選作業要點、高雄市立高級中等學校教師甄選作業規範，查無循私、舞弊等違失情形。

教育局指出，教師甄選涉及高度專業與屬人性的專業判斷，合法、合規的甄選程序應予尊重，將積極配合司法程序，力證聯合教師甄選作業合法。