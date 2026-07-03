台北木偶劇團打造水底劇場 布袋戲結合高科技

首屆兒童戲曲藝術節將由台北木偶劇團演出「水鬼請戲．臨水之界」，以布袋戲結合高科技，打造水底劇場，今天起至5日在台北台灣戲曲中心小表演廳登場。

根據國立傳統藝術中心（傳藝中心）發布的新聞稿，甫獲「台灣品牌團隊」的台北木偶劇團，首部年度旗艦大作，結合堅實的布袋戲功底與聲響設計，透過即時運算影像、動畫投影、雷射光幕，打造水底與陰陽交界的魔幻場域。

傳藝中心主任陳悅宜表示，台北木偶劇團「水鬼請戲」曾獲第34屆傳藝金曲獎「最佳導演」及「最佳偶戲主演」雙料大獎，期盼藉由這個作品研發兒童戲曲新型態的展演模式，激勵更多領域藝術家攜手開拓當代兒童戲曲節目的創作視野與格局。

「水鬼請戲．臨水之界」描述糖廠員工意外落入鹿堀溝，失去生前記憶，當他懷疑自己遭到水鬼抓交替時，水鬼們卻紛紛喊冤，為了證明清白，邀請布袋戲班搬演戲文，逐步喚醒他遺失的記憶，揭開塵封於鹿堀溝的驚人秘密。

台北木偶劇團藝術總監兼此劇導演伍姍姍表示，這次演出特別與「涅所未來（NAXS Studio）」共同合作，科技團隊透過現場環境與物理參數，即時運算生成系統，營造如水流、菅芒搖曳般難以預測的流動質感，再結合劇場煙霧與雷射光幕技術，於觀眾席上方構築層層流動的水域光波，使觀眾如身歷其境。

此外，更巧妙運用投影與動畫技術，在關鍵時刻將台北木偶劇團的彩繪牌樓，一秒變出在巨型紗幕上，讓觀眾虛實難分、充滿驚喜。