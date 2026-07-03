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教育部115年學海計畫公告 4.6億送近4千名學生出國

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部公布115年學海計畫核定補助結果，鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習，計有122所大專校院、3847名學子獲補助。聯合報系資料照
教育部公布115年學海計畫核定補助結果，鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習，計有122所大專校院、3847名學子獲補助。聯合報系資料照

教育部公布115年學海計畫核定補助結果，鼓勵國內大專校院選送學生出國研修或國外專業實習，計有122所大專校院、3847名學子獲補助，補助金額4億6千餘萬元。學生自即日起至民國116年10月31日止，可依核定計畫內容，啟程赴國外大專校院研修或企業機構實習，開展國際學習。

教育部學海計畫包含4項子計畫，分別為學海飛颺、學海惜珠、學海築夢及新南向學海築夢。教育部說，本年學海飛颺計94校獲補助，每校最高補助540萬元；學海惜珠計173名學生獲補助，每人最高補助55萬元；學海築夢計110校獲補助，每校最高補助320萬元。新南向學海築夢計畫計68校共190個計畫案獲補助，每案最高補助200萬元。

為擴大選送勵學優秀學生赴國外大專校院修讀，教育部說，今年起學海惜珠增訂2類補助對象，包含具教育部大專校院弱勢學生助學計畫的助學金補助資格者、父或母領有身心障礙證明者。也提醒，具低收入戶或中低收入戶資格的學生，參加學海各項計畫出國研修或實習超過183日以上，返國後不必擔心國內社福補助被取消。

教育部表示，今年各大專校院申請踴躍、競爭激烈，為確保各校計畫案品質、維護學生權益，選送對象不符補助資格、實習同意書或合作契約書不夠完備、出國簽證不符當地法規，或者計畫經審查結果為內容待加強者，皆不予補助。

學海計畫自96年起推動，累計受惠學生逾6萬名，教育部鼓勵學子把握在學期間參加計畫，透過學校規劃的海外研修或專業實習，與國際社群建立連結，累積人脈存摺也探索未來職涯發爭力。

出國 教育部 新南向

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