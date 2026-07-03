藝術家袁廣鳴受邀2026法國亞爾國際攝影節

文化部駐法國台灣文化中心2026年再度與法國Manuel Rivera-Ortiz基金會（MRO基金會）合作，由新任總策展人Alejandro León Cannock規劃，邀請台灣當代藝術家袁廣鳴參與第57屆「法國亞爾國際攝影節（Les Rencontres d'Arles）」，展覽於7月6日至10月4日登場。

亞爾國際攝影節以「重新閱讀世界（Des mondes à relire）」為主題，透過檔案研究、個人敘事與當代創作，強調攝影作為重新理解歷史、身份與觀看世界的方式。

因應大會命題，MRO 基金會本年以《Come Together》（共在）為展覽主題，邀請全球12組藝術家參展，聚焦當代全球社會面臨的多重挑戰，探討影像如何作為思考、連結與修補社會關係的重要媒介。

袁廣鳴展出《日常演習》錄像及《能量風景－靜止》2件代表作品，總策展人Alejandro León Cannock表示，袁廣鳴的作品不僅深刻回應展覽對於「共同」與「連結」的探問，更揭示政治、科技及環境等隱形力量如何形塑人類生活。

其獨特的景觀影像呈現當代世界潛藏的不安與脆弱性，成功將展覽主題從情感層面的連結，進一步延伸至對現代社會制度性依存關係的反思。

駐法國台灣文化中心主任陳宏星表示，袁廣鳴的作品以台灣獨特的社會經驗為基礎，透過錄像藝術細膩呈現危機潛伏於日常生活中的狀態，引導觀眾反思和平、安全與永續發展等普世價值。

此次於國際重要攝影藝術平台展出，不僅彰顯台灣當代影像藝術的創作實力與國際能見度，更藉由藝術語言促進跨文化對話，使國際觀眾能從台灣視角理解全球共同面臨的時代挑戰。

MRO基金會今年邁入11週年，致力深化對新興藝術家及全球南方創作者的支持，並加強藝術、研究與教育跨域合作。

巴文中心自2018年起，與MRO基金會合作推介台灣攝影與影像藝術家參與亞爾國際攝影節，歷年受邀名單包括陳敬寶、何孟娟、侯怡婷、黃迦、吳政璋、許進源、吳權倫、郭哲希、許震唐、王俊傑、張君懿、陳潔瑤及《報導者》等，藉由頂尖國際藝術平台，多方展現台灣當代蓬勃的文化創作能量與多元面貌。