學術研究費加薪2千元 工會揭無證代理教師被「打8折」是過時規定

行政院日前拍板通過軍公教全面加薪4%，教師學術研究費則同步調整2000元，全國代理教師工會給予肯定，但也指出，不具合格教師證的代理教師，薪資和學術研究費仍被打8折，當政府宣布調整學術研究費時，該批無證代理教師只能拿到1600元，連加薪幅度也一同打折。

全國代理教師工會理事長黃湘仙表示，近年各級學校極缺代理教師，今年缺師情況更顯嚴峻，當前教育現場最需要年輕新血投入，但不具合格教師證者，目前薪資與學術研究費卻仍維持「打8折」的扣減規定，當政府宣布教師學術研究費加薪2000元時，這群無證代理教師實質上只能拿到1600元，等於加薪也被打8折。

因此，代理教師工會呼籲教育部應，應該因時制宜，在全世界缺師狀態下，研議廢除「未具證者學術研究費打8折」的過時規定，唯有建立友善、平等的薪資環境，才能真正吸引非教育圈、跨領域的優秀人才投入，從根本緩解缺師危機。

代理教師工會也訴求，目前教育圈最缺年輕人與新進人才，而非中高段人才。112年退撫新制上路後，教職已無過往終身俸保障，因此，在調薪與薪資規畫上，也建議有不同制度設計，建議教育部可以參考「分級調薪」概念，將資源傾斜以拉高現職起薪，例如低俸額（190-245薪級）調幅提高至6%、中段5%、高段4%。顯著抬升起薪，才能在就業市場中產生吸引力。

另外，黃湘仙也說，現行代理教師制度最大的困境在於，既然學校聘僱使用一年一聘定期化契約，缺乏長期工作權保障與職業穩定性。建議主管機關應打破傳統思維，因應現行各行各業人力嚴重欠缺的市場現況，要招募具備即戰力的短期性、替代性人力，薪資待遇本就該隨市場供需大幅提升，應積極思考「職業風險替代性薪資補償」的概念。

再者，黃湘仙也說，從正常的勞動市場與經濟學邏輯來看，既然代理教師承擔了定期契約的失業與中斷風險，其薪資水準應該比不定期聘用的教師更高，以此作為合理的「職業風險溢價（Risk Premium）」。政府應以實質且具補償性的薪資誘因，吸引並留住優秀的替代性人力。