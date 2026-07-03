影／基隆七堵某幼兒園虐童案擴大 市府重罰停招1年、2教保員各40萬

基隆市七堵某私立幼兒園一名教保員上月遭爆疑似虐童，周姓學生家長發現小孩手臂大塊瘀青、抓痕驗傷提告，受害小朋友及加害教保員疑有多人。市府今天公布第一階段行政調查結果，2名教保員各處40萬元罰款，終身不得聘任，並勒令幼兒園停止招生一年，現有小朋友輔導轉園。

基隆市政府副發言人吳禹辰說，基隆市政府高度重視並秉持「虐童零容忍」原則，第一時間啟動跨局處機制，由教育處、兒童及少年事務處、法制及勞動處、警察局共同盤點案情。為捍衛幼童權益。

市府法制及勞動處劉邦繡表示，市府嚴謹的行政調查後，7月2日召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，認定2位教保服務人員違反教保服務人員條例第33條第1項規定，情節重大，各處行為人罰鍰40萬元，且終身不得擔任教保服務人員；至於幼兒園部分，也因2位教保服務人員已被認定情節重大，市府依教保服務人員條例處負責人最高額6萬元罰鍰，並令教保服務機構停止招生1年。有關準公共教保服務機構部分，亦自次學期起解除契約。

調查發現，除原班2名教保服務人員外，大班教保服務人員於支援此班級時，也有不當對待幼兒情形。市府已啟動第二階段調查，初步檢視畫面，已責成園方於調查期間，該園負責人不得從事教保服務，及該班教保服務人員依教保服務人員條例規定暫時停聘、停職或停止契約執行，以維護幼兒權益。

市府保存監視錄影畫面及相關事證資料。教育處依教保相關人員違法事件調查處理辦法及教保服務人員條例等規定組成調查小組，並由教育部專業人才庫之專家委員進行訪談與影像調閱，釐清事實真相。第一時間並要求園方立即將涉案教保人員暫時停職。

市府說，本案涉及兒少權益重大案件，第一時間由兒童及少年事務處以未依法完成社政通報，違反兒童及少年福利與權益保障法裁處園方3萬元罰鍰，另市府也將依兒童及少年福利與權益保障法將園內幼兒整體受害情形綜整提起獨立告訴，從嚴從速追究相關教保人員及園方應負責任。

謝國樑指出，對此事件深感難過、無法忍受，市府會全力協助受影響家庭，同時督導各教育及照顧機構落實通報及管理責任，避免類似事件再次發生。

基隆七堵某幼兒園虐童案擴大，2教保員各罰40萬勒令停招1年。記者游明煌／攝影