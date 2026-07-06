專業教育的品質保證：從學程設計到治理責任

【文．許士軍／社團法人台灣評鑑協會名譽理事長、財團法人書香文化教育基金會董事長】

近年來，高等教育品質保證在大學制度中已成為一項普遍要求。無論是校務評鑑、系所評鑑，或各類專業領域之認可制度，其表面上所處理的，是課程、師資、設備、制度、學生學習成果等事項；但若再往深處追問，問題其實並不只是「是否符合標準」，而是：一所大學究竟如何向社會說明，它所培養的人才值得信任？

從品質保證談社會信任

這一問題，在專業教育領域尤其重要。所謂專業教育，並不只是一般所稱的就業導向教育，也不等同於技術訓練。它所培養的，是在一定知識基礎上，能夠面對真實情境、作成專業判斷、承擔行動後果，並受到社會信任的人。醫學、法律、工程、會計、管理、教育、護理、社會工作等領域，皆屬此類。這些領域的教育品質，並不只關係學生個人的職涯發展，也關係到病人、客戶、學生、組織、社區乃至整體社會的福祉。

因此，討論專業領域之高教品質保證，首先必須回到一項基本區分：大學中的知識與人才培育，並非同質一體。人文、藝術及哲學等領域，較接近文明、價值及思想源頭；自然科學、生命科學及社會科學等領域，重在透過方法與理論探究世界；專業教育則是將知識帶入實際行動情境，回應社會問題與公共需求。三者並無高下之分，但其教育目的與品質判準顯然不同。

若以同一套標準衡量所有教育，便容易發生錯置。對人文教育而言，若只問短期就業表現，未免過於狹隘；對科學教育而言，若不問研究能力與理論創新，也難以成立；對專業教育而言，若只看教師論文、課程名稱或行政制度是否完備，卻不問學生是否能在專業場域中負責任地解決問題，則同樣失去焦點。

專業教育不能只停留在管理邏輯

這也是為何專業教育的品質保證，不能只停留在管理層次。管理所重視的，往往是目標設定、流程控制、指標衡量及制度執行。這些當然重要，因為任何品質保證制度都需要基本規範與可檢核資料。然而，當教育所面對的是社會信任、公共責任、專業倫理及多元互動關係人時，僅靠管理邏輯便顯得不足。問題不再只是「制度是否存在」，而是「這套制度是否能支撐一種值得信任的專業人才培育」。

由此觀之，專業教育品質保證必須由管理走向治理。治理所關心的，不只是內部效率，而是組織存在的目的、行動的正當性，以及能否回應社會的長期需要。大學不再只是封閉的知識共同體，而是社會治理網絡中的一個節點。它所培養的專業人才，將進入社會各種重要場域，影響他人的權益、安全、學習、健康及生活品質。因此，大學在專業教育上所承擔的，不只是教學責任，也是公共責任。

由學系邏輯轉向學程設計

在這一脈絡下，傳統以「學系」為中心的教育安排，就值得重新檢視。學系制度有其歷史功能，尤其適合知識分類、學術社群及教師專長的累積。但專業教育所面對的真實問題，往往不是單一學科可以處理。專業工作情境通常是跨知識、跨角色、跨場域的。例如管理者面對的不只是財務或行銷問題，而是組織、技術、市場、倫理、權力及互動關係人交織而成的整體情境；教育工作者面對的，也不只是教材與教法，而是學生差異、家庭背景、制度要求、社會期待及學習發展的複合問題。

若專業教育仍完全依循學系邏輯，便容易出現一種表面完整、實質割裂的現象：每一門課都有名稱，每一位教師都有專長，每項制度也都可被填入評鑑表格；但學生是否經歷了一條清楚而連貫的能力形成路徑，卻未必有人真正負責。換言之，課程相加不等於人才培育，制度完備不等於教育有效，管理合規也不等於治理負責。

因此，專業教育更需要從「學系」轉向「學程」思維。這裡所謂學程，不是若干課程的拼湊，也不是跨系選課的方便安排，而是一套以人才培育目標為中心的整體設計。它必須先回答：這一專業領域所要培養的是什麼樣的人？他們未來將面對哪些問題？需要哪些知識、技能、判斷、倫理及溝通能力？這些能力如何透過課程、實作、專題、實習、反思及回饋逐步形成？

由此可見，專業教育的學程設計，不應只從教師供給端出發，問「我們能開什麼課」；更應從專業任務與社會需求出發，問「學生必須成為什麼樣的人」。這種轉變，正是專業教育品質保證的核心。

若品質保證能轉向學程邏輯，它所檢視的重點便不只是課程是否齊全，而是教育方案是否具有內在連貫性；不只是師資是否足夠，而是師資與場域、實作、專業社群之間是否形成有效支持；不只是學生是否通過考試，而是學生是否能在實際情境中展現專業判斷與負責任行動。

品質保證作為邁向治理的橋樑

更進一步說，專業教育品質保證還應具備三種制度能力：回饋能力、學習能力及協調能力。回饋能力，使教育機構能夠知道其培育結果是否真正回應社會與專業場域的變化；學習能力，使制度能夠依據回饋持續修正，而不是停留在一次性的評鑑結果；協調能力，則使學校、教師、學生、雇主、專業團體、政府及社會服務對象之間，能夠形成共同理解與對話機制。

這三種能力，正是治理時代專業教育品質保證所不可或缺者。因為專業教育所處理的，並不是封閉系統中的單純教學問題，而是高度互依的社會問題。當社會變化快速、技術不斷更新、專業責任日益複雜時，任何固定不變的指標都不可能一勞永逸。品質保證若只追求整齊劃一，反而可能壓抑不同學校與不同專業領域的特色；但若能促使各教育機構清楚說明其使命、學程設計、培育路徑及社會責任，則有助於形成多元而可信任的高教品質秩序。

在此意義下，專業領域之高教品質保證，並不是要求所有學校採取同一套模式，而是要求每一項專業教育都能對自己的選擇提出可受檢驗的理由。它不只是問：「是否符合規定？」更要問：「為何如此設計？」、「如何回應專業場域？」、「如何納入利害關係人？」、「如何確認學生真正形成專業能力？」、「如何對社會信任負責？」

這種品質保證觀念，特別適用於當前技職與專業教育的發展。技職教育若只被理解為技能訓練，容易低估其公共價值；專業教育若只被理解為學術知識傳授，又容易忽略其實作判斷與社會責任。真正成熟的專業教育，應在知識基礎、實務能力、倫理判斷及公共責任之間取得平衡。品質保證的任務，正是在這幾者之間建立持續檢視與調整的機制。

結語：從制度檢核到公共責任

總之，專業教育品質保證的核心，不在於以更多指標管理學校，而在於協助大學更清楚地回答：我們所培養的專業人才，為何值得社會信任？若這些人才未來將在社會中擁有知識權威、專業判斷及公共影響力，那麼大學便不能只提供零散課程，也不能只維持形式上的學系架構，而必須對整體培育歷程負責。

從學系到學程，並非只是組織名稱的改變，而是專業教育品質觀念的轉變。從管理到治理，也並非否定制度檢核，而是將制度檢核提升為公共責任的說明機制。專業教育的品質，最終不只存在於課程表、師資表或評鑑文件中，而存在於大學是否能培養出具備知識、判斷、倫理及責任感，並能在社會中被信任的專業人員。這或許正是今日專業領域高教品質保證最值得重新思考之處。