三民家商教甄爭議18校長挨告、已故陸炳杉也在列 震撼高雄教壇

三民家商教師甄選爭議持續延燒，去年未獲錄取的粘姓教師，不服甄選結果，認為自己筆試成績較高，卻因試教及口試分數偏低落榜，提起行政訴訟，將高雄市公立高中職聯合教師甄選委員會18名校長全列為被告，占全市24所公立高中職校長四分之三，日前猝逝的中正高中校長陸炳杉也名列其中，引發高雄教育界震撼。

這起爭議源自114學年度三民家商國際貿易科教師甄選，據了解，粘姓教師去年參加甄試，筆試取得高分，但試教及口試成績偏低，最終未能錄取，因此委託律師提起行政訴訟，質疑甄選評分不公，請求撤銷行政處分。

由於高雄市公立高中職教師甄選採跨校聯合辦理制度，由教育局督導成立聯合甄選委員會，18所高中職共同組成聯招委員會，各校校長均擔任委員。

粘姓教師主張，聯招委員會共同作成不予錄取的行政處分，因此將18名校長一併列為被告，而非僅針對承辦學校或個別評審提出告訴。

訴狀近日送達各校後，引發教育界一片譁然，高雄市公立高中職僅24所，就有18名校長遭列被告，比例相當高；更令人錯愕是，6月25日猝逝的中正高中校長陸炳杉也在被告名單中。

據了解，校長收到的行政訴訟補正狀記載立案日期為6月23日，陸炳杉過世前2天便已成為行政訴訟被告，不少教育人士感嘆，「人都過世了，還成了被告」。

法院傳喚開庭時間訂於7月9日上午，時間點恰巧是陸炳杉公祭當天，也是高雄市高中職新生報到日，多名校長坦言，當天除了要協助治喪、辦理新生報到，還得決定是否出庭應訊。

多位校長表示，聯合甄選制度設計目的就是為了避免人情壓力及舞弊，筆試命題採高度保密機制，由不同學校教師各自命題，再由另一名教師重新組卷，命題教師彼此互不知情。

試教及口試則由校外教師及校長擔任評審，聯招委員主要負責行政協調、試務分工及程序運作，並未參與個別考生命題、試教或口試評分，認為將18名校長全部列為被告，與聯招制度實際運作有落差。

也有校長指出，本案爭議涉及三民家商國際貿易科教師甄選，但學校實際教學需求偏向經濟專長，外聘命題教師可能較偏重國貿專業，導致國貿專長考生筆試表現較佳。

至於試教及口試，評審則依學校教學需求進行專業判斷，可能出現筆試與複試成績落差，不能僅憑分數差異便推論存在舞弊或評分不公。

校長坦言，大家都是依教育局規定參與聯招行政工作，未介入個別考生評分，卻一併遭提告相當錯愕，也認為對長年投入教育行政工作的校長士氣造成衝擊，將所有聯招委員一概指控涉案，並不公平，盼回歸制度本身，理性檢視甄選程序。

據了解，粘姓教師今年再度參加全國教師甄試已順利錄取。

高雄市聯合教師甄試去年遭考生質疑評分不公，被控學校三民家商強調，教師甄選力求程序嚴謹，公平公正並合於法規。圖／取自學校官網