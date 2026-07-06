教育部教學實踐研究計畫113年度績優計畫頒獎典禮紀實

【文．吳育欣／高教評鑑中心專案專員】

教育部教學實踐研究計畫於115年3月6日，假國立政治大學（簡稱政大）公共行政及企業管理教育中心辦理「113年度教學實踐研究績優計畫頒獎典禮」。活動邀請年度180位績優計畫獲獎教師、13個學門及專案召集人、6所區域基地代表、教育部及高教評鑑中心貴賓共襄盛舉。

教育部自107年推動教學實踐研究計畫，旨在鼓勵教師精進教學、深化課程教學研究，期透過重新建構教學歷程，以達有效之學習成果。跟隨社會脈動與政策發展，本計畫也在多方支持下持續精進──包含驅動教師社群、補助助理薪酬、協作區域基地及促成《教學實踐研究》期刊獲臺灣人文及社會科學期刊評比為第三級期刊等具體作為，展現「教學實踐研究」在高等教育深耕發展中的重要定位。

為了高等教育教學應用標竿之樹立，教育部每年皆會自通過案件中遴選績優計畫並辦理頒獎典禮。113年度績優計畫自該年度1,842件執行計畫中脫穎而出，由朱俊彰常務次長親自頒獎。朱次長除於致詞中表達對教師辛勞付出之由衷感謝，亦擘劃計畫未來發展藍圖──配合政策目標，將擴增「雙語教育」與「人權及轉型正義」兩方面徵件項目，期許未來能有更多教師持續投入，協助學生在深化了解臺灣人權可貴之同時，亦能具備更宏觀的國際視野。

送你一朵玫瑰花：教學經驗分享

為展現教師在教學應用上的活潑思維與多元樣貌，本次頒獎典禮特別移師至政大公企中心辦理，更於典禮前新增規劃「教學經驗分享」時段，邀請深具創意教學經驗的教師進行互動交流。中國文化大學光電物理學系的「鬍子拉拉」鄒忠毅教授在活動當天帶來了一場兼具「浪漫與唯美」的簡報饗宴，別出心裁地在活動現場準備了近500朵玫瑰花，在專案辦公室同仁的協助包裝與分送下，現場來賓或熱情拍照、或駐足欣賞，氣氛熱絡非凡。

以「感知美到跨域教學賦能」為題，鄒教授分享，自投身通識教育領域後，贈送玫瑰花予學生的舉動，是期盼能透過「美」這項共通語言，引導非本科系學生領略物理學的獨特魅力。他強調，這樣的教學理念同樣能延伸至數學、人文等跨學科領域，其終極目標是希望引領學生跨越學科藩籬，悠遊於自然科學與人文情懷之間。

此外，鄒教授也大方分享應用AI科技的實務經驗──包含導入AI助理「Yuki」共同編製多元教材並建置於個人網站，以及運用AI輔助簡報設計以生成更多元豐富的課堂內容。他感性地總結，科技與AI絕非冷冰冰的工具，而是延續與放大教師教學創造力的推手。

這場兼具浪漫與科技的分享，深刻體現了通識教育將「感性美學」與「理性科技」交融的無限可能。鄒忠毅教授從活動現場的玫瑰花海出發，成功將抽象的物理學轉化為非本科系學生也能感知的共通語言，展現了打破學科藩籬、融合自然科學與人文情懷的教學藝術。同時，透過AI助理與數位科技的靈活應用，更示範了如何與時俱進地為課堂加值。正如鄒教授所言，科技並非冰冷的代名詞，當它與教學創造力結合時，便能成為延續教育溫度的強大推手，為新世代的跨域教學賦予更具生命力的多元樣貌。

▲中國文化大學光電物理學系鄒忠毅教授。 ▲鄒忠毅教授教學分享。

績優計畫分享

頒獎儀式後，為擴大與會者之交流契機，專案辦公室邀請〔專案〕大學社會責任（USR）獲獎教師──國立臺東大學文化資源與休閒產業學系許立群教授，以及〔專案〕技術實作獲獎教師──國立臺中科技大學資訊管理系林文彥副教授進行計畫執行經驗分享。

●國立臺東大學文化資源與休閒產業學系 許立群教授

〔專案〕大學社會責任（USR）之特性，在於引導師生走出校園、深耕在地場域，並緊密結合聯合國17項永續發展目標（SDGs）進行社會實踐。第三度獲得績優計畫肯定的許立群教授，以「共構責任觀光思惟融入CDIO教學與任務導向學習模式之永續行為評估」為題，深度回應了在地的發展困境。

許教授指出：臺東雖擁有豐富的自然環境與觀光文化資源，但受限於狹長地形、交通不便及鬆散的產業結構，導致區域經濟發展相對緩慢。在教學端，面對偏向「感官型」與「視覺型」的學生特質，如何將永續教育無縫融入高等教育，在精準回應在地需求的同時，又能打造讓學生實感共鳴的課堂，成為本計畫的重要動機。

為回應上述問題，許教授以「行銷學」為搭配課程，靈活導入雙軌教學模式：首先以CDIO教學法為「學習骨架」，引導學生經歷從構思到實作的完整歷程；再輔以任務導向學習模式為「學習引擎」，將18週的課程拆解為漸進式的具體任務，驅動學生步步達成學習目標。

在場域實踐上，許教授採取「點、線、面」的策略藍圖，將實踐版圖從金崙溪流域、太麻里溪流域，一路延伸至海岸線的卑南鄉台11線沿線，帶領學生深入社區店家，量身打造多元的行銷宣傳方案，包含店家宣傳影音、地方故事繪本電子書，以及手機解謎遊戲等。這項計畫不僅是一次卓越的社會實踐，更在真實的互動中，提升了學生的專業企劃、團隊溝通及組織協調能力。

▲績優計畫代表分享－國立臺東大學許立群教授接受國立教育廣播電台採訪。

●國立臺中科技大學資訊管理系 林文彥副教授

〔專案〕技術實作主要引導學生因應社會整體環境改變，旨在培養學生將知識及技術應用能力進行整合，以此降低學用落差並回應產業人才需求問題。同樣也是第三度獲得績優肯定的林文彥副教授，以「導入雲端運算平台與協作筆記法於Linux系統實務課程中進行合作式專案導向學習以縮短先備知識落差對學習成效影響之行動研究」為題，精準對接教學現場的實質需求。

林副教授指出：由於課程開設於二技，學生背景多元且近半數毫無Linux使用經驗，當遇到學習問題時，同儕間雖存在高度依賴性，卻苦無結構化的引導。在硬體端，校內電腦教室多設有還原系統，且缺乏公開固定IP及安全憑證，導致學生無法長期建置資料並模擬實際業界場景。

基於此，林副教授首先以Azure雲端運算平台為「技術後盾」，帶領學生克服硬體限制、模擬真實業界場景；再輔以Notion協作筆記與異質分組為「學習核心」，引導不同背景的學生展開合作式專案導向學習，期待以此方式改善先備知識落差的情形。

在教學的過程中，雖有感學生透過有品質的Notion筆記提升Linux實作能力並縮短知識落差，惟合作學習的困境也逐漸浮現──亦即異質分組造成之角色任務不平衡。為解決相關疑慮，林副教授採取「機制與防範」的策略藍圖，包含：實施「角色顧問制」將高成就者轉型為「技術顧問」以解決剝削感並製造雙贏、利用不同的IP網段分配任務，以及獎勵「錯誤日誌」與「反思註解」等評量方式。這項計畫不僅是一次卓越的教學創新，更在真實的協作中，有效解決了「搭便車」的問題，實質提升了學生的Linux實作能力與團隊互助表現。

▲績優計畫代表分享－國立臺中科技大學林文彥副教授。

頒獎典禮圓滿落幕

縱觀三位教授的成功經驗，教學不再流於形式，而是轉向更為具結構化的引導規劃，並善用科技工具進行智慧融合。無論是許立群教授透過CDIO教學法與任務導向學習模式為教師及同學提供制度化的教學策略，林文彥副教授以角色顧問制及AI工具運用從根本消弭學習落差，或是鄒教授以「美」引領跨域對話並運用AI工具放大教學創造力，皆展現了極高的教學彈性，為高等教育注入了創新典範。期待透過本次經驗傳承，激發第一線教師的教學熱忱，攜手精進教學、提升學生學習成效。

辦理績優頒獎典禮的意義，不僅在於勉勵獲獎者的卓越貢獻，更期盼藉此搭建教師間橫向連結的橋樑。為此，本次活動取消以往既有的論壇，改以輕鬆的茶敘交流進行。現場歡聲笑語不斷，全臺各地前來的績優計畫教師、學門召集人及計畫主持人，在享用精緻餐點的同時展開熱烈對話。這份跨越地域的教學共鳴，交織出最令人動容的畫面。

盛會雖已圓滿落幕，但教學創新的步伐從未停歇。歷經九載的深耕與蛻變，謹以此文記錄這份溫暖與感動，並期許所有在教育現場默默耕耘的同行者，將這份連結轉化為改變的力量，攜手照亮未來教育之路。

▲茶敘交流時間。