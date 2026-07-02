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香港中大合唱團港台母語交流 粵語合唱到高雄

中央社／ 台北2日電

香港中文大學合唱團即將舉行台灣巡演，先與師大合唱團在新北雙團合作，後到高雄衛武營舉行音樂會。音樂總監朱振威表示，演唱粵語合唱，是台灣知名編曲家冉天豪給予的啟發。

朱振威接受中央社專訪表示，有感於台灣台語合唱已有發展，2014年復活節合唱團先灌錄冉天豪編曲的專輯，同年6月舉行專場音樂會，「冉天豪出席音樂會，送機之時他跟我說，是時候為香港合唱做些事情，他說他幾乎沒有聽過粵語的合唱曲，很期待看到香港的合唱團以粵語唱歌。」

朱振威說，這番話帶來了很大鼓勵，也成為他與中大合唱團發展粵語合唱的關鍵轉捩點。合唱團開始邀約創作，改編香港流行歌曲等等，積累粵語合唱創作。合唱團先後受邀為香港流行音樂教父顧嘉煇舉辦致敬音樂會，又與劇團「演戲家族」合作以音樂劇曲目改編成合唱曲。

2019年中大合唱團出版了一張全粵語合唱作品專輯「唱自己的歌」，還受邀參加台北國際合唱音樂節。2024年，由中大合唱團出版，譚天樂作曲的「信任彩虹」榮獲CASH金帆音樂獎；2025年作品赴美國印第安納州巡迴。

朱振威說，今年中大合唱團將帶著粵語合唱曲成果回到台灣，很期待與台灣觀眾分享粵語合唱曲，「12年前因為來自台灣作曲家的建議，學習台灣走過的道路，現在粵語合唱漸成氣候，這次巡演也是要向台灣的朋友報告我們的成果。」

這次演唱曲目由黃歷琛擔任編曲，將張敬軒「隱形遊樂場」、陳蕾「娛樂人生」及鄭秀文「我們都是這樣長大的」譜寫成合唱作品；有作曲家Frankie Ho以瀕臨失傳的廣東傳統哭嫁歌為素材創作的「發歌」與「媒人」。其他則有譚天樂「豉油撈飯」、李唯德「竹蜻蜓」以及郭曉楠「回憶」等風格化創作。

同場演出由陳安瑜指揮高雄光禾歌手合唱團帶來「十二生肖歌」、「塞車」、「水路」及「鷂婆」等台語及客語經典，展現台灣累積三十多年的母語合唱實力。音樂會壓軸，兩團將攜手大合唱陳永華的「敬畏上主」與林育伶的「月光暝」，以粵語與台語同聲齊唱，展現以歌聲交流母語，以母語交流歌聲的音樂情誼。

香港中文大學合唱團將於7月19日與師大合唱團在新北蘆洲功學社音樂會雙團合作，7月21日在台中市中部合唱中心舉行粵語曲目講座，7月23日在高雄衛武營舉行音樂會。

香港 合唱團

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