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文總WE ARE除夕節目 獲美國LIT娛樂獎

中央社／ 台北2日電

中華文化總會自2023年起推出除夕特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，期望讓不同年齡層都能一起收看，創造相聚點滴。節目的創意巧思近日獲得美國LIT娛樂獎中的白金獎。

文總今天透過新聞稿表示，美國LIT娛樂獎（LITEntertainment Awards）旨在表彰音樂、電影、舞蹈及影響力人物等各領域的卓越人才與創意。「WE ARE我們的除夕夜」自去年陸續榮獲美國繆思創意鉑金獎、英國倫敦設計鉑金獎後，此次再獲LIT娛樂大獎的現場娛樂類－演唱會（Live Entertainment–Concert）類別的白金獎。

「WE ARE 我們的除夕夜」節目至今已匯集超過1000名來自不同世代與領域的參與者，透過整合音樂、視覺藝術、運動精神、流行文化到跨國合作，建構多層次的敘事主題；不同的新鮮組合，也開拓除夕節目在當代大型文化展演中的可能性。

文總秘書長李厚慶表示，「WE ARE 我們的除夕夜」榮獲具指標性的國際獎項，首先要感謝所有幕前幕後工作人員的共同努力。這份榮耀不只是對每一名參與者最好的肯定，也代表台灣的文化創意與製作實力獲得世界認可，並在國際舞台上累積能見度，逐漸站穩腳步，持續發光。

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