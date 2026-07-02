聽新聞
0:00 / 0:00
文總WE ARE除夕節目 獲美國LIT娛樂獎
中華文化總會自2023年起推出除夕特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」，期望讓不同年齡層都能一起收看，創造相聚點滴。節目的創意巧思近日獲得美國LIT娛樂獎中的白金獎。
文總今天透過新聞稿表示，美國LIT娛樂獎（LITEntertainment Awards）旨在表彰音樂、電影、舞蹈及影響力人物等各領域的卓越人才與創意。「WE ARE我們的除夕夜」自去年陸續榮獲美國繆思創意鉑金獎、英國倫敦設計鉑金獎後，此次再獲LIT娛樂大獎的現場娛樂類－演唱會（Live Entertainment–Concert）類別的白金獎。
「WE ARE 我們的除夕夜」節目至今已匯集超過1000名來自不同世代與領域的參與者，透過整合音樂、視覺藝術、運動精神、流行文化到跨國合作，建構多層次的敘事主題；不同的新鮮組合，也開拓除夕節目在當代大型文化展演中的可能性。
文總秘書長李厚慶表示，「WE ARE 我們的除夕夜」榮獲具指標性的國際獎項，首先要感謝所有幕前幕後工作人員的共同努力。這份榮耀不只是對每一名參與者最好的肯定，也代表台灣的文化創意與製作實力獲得世界認可，並在國際舞台上累積能見度，逐漸站穩腳步，持續發光。
【編輯推薦】
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。