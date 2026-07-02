小海龜偶劇團「紙淘氣逃出去」 展現勇氣和友誼

來自澳洲塔斯馬尼亞州的「小海龜偶劇團」（Terrapin）將帶來代表作「紙淘氣 逃出去」（The Paper Escaper），以偶戲結合紙藝創作，講述追尋自由的紙男孩如何與紙怪獸展現勇氣與友誼。

北藝中心今天發布新聞資料表示，「紙淘氣 逃出去」是小海龜偶劇團打造的偶戲代表作之一，全劇45分鐘無任何台詞，以視覺語言、動作節奏和舞台搭建，將紙張轉化為觀眾眼前活靈活現的劇場元素。觀眾跟著白色博士的巧手，看他如何用剪刀「喀擦喀擦」，剪出小小的手、臉，逐漸變出小班和他的爸媽。

全劇透過剪、摺、刻、捲、拼貼與層疊等豐富的紙張藝術手法，變幻出細緻又充滿驚喜的舞台場景，搭配色彩鮮明的角色設計，及富有感染力的音樂，引領觀眾踏入偶戲的想像叢林。

故事敘述從立體書裡逃出的「紙男孩」小班（Benny），最偉大的夢想是「重獲自由，做自己！」。他想奮力掙脫創造他的作者「白色博士」，在博士的工作桌上展開了驚險的穿梭逃亡。在逃亡旅途中，小班遇上願意幫助他的「紙怪獸」，也遭逢跳動的「紙火焰」，最後展現了勇氣、決心和友誼。

成軍超過40年的小海龜偶劇團，致力於打造適合各年齡層觀眾的當代偶戲作品，劇團曾受邀於英國皇家莎士比亞劇團（RSC）、荷蘭Betovering藝術節、愛丁堡國際兒童藝術節、溫哥華國際兒童藝術節、雪梨歌劇院等地演出，以巨大的戲偶演出，或互動式的公共藝術作品，驚艷各地民眾。

小海龜偶劇團「紙淘氣 逃出去」於7月2日至7月5日演出，地點在台北市水源劇場。