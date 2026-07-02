快訊

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

世足探戈軍團！「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

聽新聞
0:00 / 0:00

沉浸式體驗 把握最後的感動「想你到月球－張雨生線上特展」9月22日閉展

聯合報／ 記者 游昌樺 台北即時報導
張雨生《想你到月球》線上特展9月22日閉展倒數，把握最後觀展機會。圖／臺北流行音樂中心提供
張雨生《想你到月球》線上特展9月22日閉展倒數，把握最後觀展機會。圖／臺北流行音樂中心提供

臺北流行音樂中心推出《想你到月球張雨生線上特展》，以數位形式完整重現實體展覽，帶領觀眾重新走進張雨生的音樂世界。線上特展將於9月22日正式閉展，北流邀請一路陪伴張雨生音樂歷程的樂迷，以及透過線上展首次認識他的年輕世代，把握最後倒數，一同踏上這段從地球飛向月球的音樂旅程。

《想你到月球－張雨生線上特展》以〈天天想你〉與〈帶我去月球〉兩首經典作品為策展靈感，透過沉浸式數位展覽，重新詮釋張雨生跨越時代的音樂創作與精神。線上特展完整重現2022年同名實體特展內容，從成長歷程、創作軌跡到音樂作品，透過珍貴展品、手稿、影像資料、互動內容及語音導覽，讓未曾親臨展場的觀眾，也能透過數位形式再次走入展覽，認識張雨生的創作歷程、音樂成就與時代影響力。

自上線以來，《想你到月球－張雨生線上特展》網站已累積近6萬人次瀏覽，吸引海內外樂迷透過數位展覽重溫張雨生的音樂世界，也收到來自不同世代觀眾的熱烈回饋。 有年輕觀眾表示，過去雖常聽見歌手翻唱張雨生的作品，卻直到透過展覽，才真正認識他的創作歷程與音樂精神；也有海外樂迷分享，因無法親臨臺灣參觀實體展，線上特展成為彌補遺憾的重要機會，更感受到臺灣流行音樂的文化底蘊。不少觀眾則肯定線上展覽的完整性與便利性，認為「第一次覺得線上導覽也能這麼有質感」、「七天內不限次觀看，可以慢慢探索每一個展區」。這些來自不同世代與不同地區的觀展回饋，也印證了線上展突破時間與地域限制，讓更多人重新走進張雨生的音樂世界。

從〈天天想你〉到〈帶我去月球〉，張雨生留下的不只是膾炙人口的旋律，更是陪伴無數人成長的青春記憶與創作精神。隨著《想你到月球－張雨生線上特展》即將於9月22日閉展，邀請所有曾被他的音樂感動的人，把握最後觀展機會，再次走進這趟從地球飛向月球的音樂旅程，也讓更多年輕世代透過數位展覽，認識這位持續影響華語流行音樂的重要創作者，讓跨越世代的音樂感動持續傳唱。

張雨生 歌手 月球 展覽資訊

延伸閱讀

《神隱少女》來台了！真人舞台劇12月首度登場 票價、搶票時間一次看

錦連為何寫「守夜的壁虎」 鐵博解密電報員詩人寫在鐵軌上的人生電文

音樂劇「囍宴」9月重返台灣 探討家庭多元樣貌

台中國家歌劇院夏日放系列 7月起6團接力演出

相關新聞

刪文化部媒宣費=削弱文化力？立委激戰3小時「拒扣中共同路人帽子」

立法院教委會今天審查文化部預算。立委翁曉玲提案將文化部編列的新台幣4738萬元媒宣費全數刪除，引發立委激烈爭辯。討論近3小時，最終決定凍結800萬。但翁曉玲也表示，在第二輪審議時，她還會再提出全數凍結。

教師本俸調4%、加給增2千元 10教師工會：力道不足難解留才困境

行政院今天拍板116年度軍公教員工待遇方案，針對中小學教師做出「本俸微調4%，學術研究加給、主管職務加給定額調增2000 元」的調整。台灣教育產業工會等10個教師工會發表聯合聲明，台教業理事長洪維彬表示，肯定行政院願意正視並檢討軍公教待遇調整的政策方向，但也認為，整體調幅比率上依舊流於保守，恐無濟於翻轉現今公教人員面臨的留才困境。

法院判有罪、解聘2年 校長仍具遴選資格？ 全教總籲教育部補漏洞

校長遴選制度引發爭議，全國教師工會總聯合會說，一名曾因刑事案件遭法院判決有罪確定，並經教育部核予解聘2年的校長，在解聘期屆滿後，依現行法規，竟仍具備校長遴選資格，再次參與校長遴選，引發教育界高度關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。