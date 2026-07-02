沉浸式體驗 把握最後的感動「想你到月球－張雨生線上特展」9月22日閉展

臺北流行音樂中心推出《想你到月球－張雨生線上特展》，以數位形式完整重現實體展覽，帶領觀眾重新走進張雨生的音樂世界。線上特展將於9月22日正式閉展，北流邀請一路陪伴張雨生音樂歷程的樂迷，以及透過線上展首次認識他的年輕世代，把握最後倒數，一同踏上這段從地球飛向月球的音樂旅程。

《想你到月球－張雨生線上特展》以〈天天想你〉與〈帶我去月球〉兩首經典作品為策展靈感，透過沉浸式數位展覽，重新詮釋張雨生跨越時代的音樂創作與精神。線上特展完整重現2022年同名實體特展內容，從成長歷程、創作軌跡到音樂作品，透過珍貴展品、手稿、影像資料、互動內容及語音導覽，讓未曾親臨展場的觀眾，也能透過數位形式再次走入展覽，認識張雨生的創作歷程、音樂成就與時代影響力。

自上線以來，《想你到月球－張雨生線上特展》網站已累積近6萬人次瀏覽，吸引海內外樂迷透過數位展覽重溫張雨生的音樂世界，也收到來自不同世代觀眾的熱烈回饋。 有年輕觀眾表示，過去雖常聽見歌手翻唱張雨生的作品，卻直到透過展覽，才真正認識他的創作歷程與音樂精神；也有海外樂迷分享，因無法親臨臺灣參觀實體展，線上特展成為彌補遺憾的重要機會，更感受到臺灣流行音樂的文化底蘊。不少觀眾則肯定線上展覽的完整性與便利性，認為「第一次覺得線上導覽也能這麼有質感」、「七天內不限次觀看，可以慢慢探索每一個展區」。這些來自不同世代與不同地區的觀展回饋，也印證了線上展突破時間與地域限制，讓更多人重新走進張雨生的音樂世界。

從〈天天想你〉到〈帶我去月球〉，張雨生留下的不只是膾炙人口的旋律，更是陪伴無數人成長的青春記憶與創作精神。隨著《想你到月球－張雨生線上特展》即將於9月22日閉展，邀請所有曾被他的音樂感動的人，把握最後觀展機會，再次走進這趟從地球飛向月球的音樂旅程，也讓更多年輕世代透過數位展覽，認識這位持續影響華語流行音樂的重要創作者，讓跨越世代的音樂感動持續傳唱。