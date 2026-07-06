傳承法商底蘊，開創永續治理：國立臺北大學商學院推動AACSB認證的變革與實踐

【文．王韋涵／國立臺北大學AACSB國際認證辦公室執行秘書、黃啟瑞／國立臺北大學金融與合作經營學系教授兼商學院院長】

國立臺北大學（簡稱臺北大學）商學院自1949年創校以來，不僅見證了臺灣商管教育的興榮，更始終是孕育無數產業菁英的搖籃。承襲厚實的法商傳統，本院在ESG浪潮興起前，便已深耕社會責任與公平正義。這份對卓越品質的堅持，使本院於2016年首度通過國際商學院促進協會（Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB）之認證，並於2020年底順利完成首輪再認證（Continuous Improvement Review, CIR）。

2023年，我們進一步將這份底蘊昇華為系統性的治理實務，正式將「永續」標註為辦學的核心使命。目前，本院正積極邁入第三次認證循環（2021-2026），這不僅是里程碑的跨越，更是將認證精神轉化為行政韌性與治理常態的實證。本文記錄本院如何以五大策略為引，結合嚴謹的師資盤點與學習品質保證（assurance of learning, AoL）的投入，讓研究化為滋養社會的養分。這些文字印證了老牌商學院在變革中的轉型動力，更是我們對未來商管教育發展的深刻體悟。

▲2020 Guiding Principles and Standards for Business Accreditation。（取自AACSB官網）

導論：願景驅動下的品質保證藍圖

浸淫在超過一甲子的榮光歲月中，臺北大學商學院不僅是一所學術殿堂，更是臺灣商管教育發展史的縮影。自1949年創校以來，「法商」二字早已超越單純的學科範疇，成為嚴謹學風與社會責任的代名詞；我們守護著前輩留下的智慧火種，在歲月的磨礪中，為社會培育出無數引領經濟脈動的領袖。

這份追求卓越的底蘊，從非隨波逐流的盲從，而是在靜水深流中等待時機。多年來，本院以前瞻視野默默耕耘，將「社會共好」視為辦學的初衷；當這些核心理念隨時間推移，逐步匯流、演進為更具宏觀視野的環境與社會治理藍圖時，本院亦展現出蓄勢已久的轉型能量。在2023年，我們透過院內師長與互動關係人的深度對話，正式將這份長載於心的價值，落實為學院發展的具體方向，並讓「永續思維」真正轉化為全院的共識。

為此，我們將願景重新定義為：「成為一所著名的商學院，為企業培養具有國際視野與永續思維之專業人才和企業領袖。」這份宣告不只是為了回應AACSB而做的文字微調，更是一場深度的組織文化重塑。2023年正式成為本院引領轉型的元年，我們將長年守護的法商精神與永續價值深度揉合，讓AACSB的品保架構與學院治理的靈魂同頻共振。

正因為有了這份扎根於信念的明確方向，使我們在面對近年AI科技爆發式的革新浪潮時，能保有不隨波逐流的定力，並展現出更強大的進化韌性。卓越的品質保證不應只是守護傳統，更在於能否引領變革。這場從1949年跨越至今的歷程證明，臺北大學商學院在保有法商傳統的同時，能以永續為舵、以韌性為帆，在科技浪潮中從容航行，展現出歷久彌新的生命力。

為了落實上述願景，本院遵循AACSB認證體系，將其視為一場跨越國界的深度對話。認證的核心並非冰冷的規章，而是聚焦於「策略管理與創新」、「學習者成功」與「思想領導力、參與及社會影響力」三大範疇，並在9項標準的架構下進行治理：

一、策略管理與創新（Strategic Management and Innovation）：包含策略規劃、資源配置（實體、虛擬及財務）以及師資與專業職員資源。

二、學習者成功（Learner Success）：涵蓋課程設計、AoL、學生發展以及教學效能與影響。

三、思想領導力、參與及社會影響力（Thought Leadership, Engagement, and Societal Impact）：重視學術研究的影響力，以及整體的參與和社會影響。

AACSB一直以來強調的精神是持續改進，因此評鑑標準也會與時俱進，官方預計於2026年7月推出新標準。即便標準隨時代演進，本院始終以此嚴謹架構為基石，將追求卓越的承諾轉化為具體的辦學定位。

▲2026年4月拜訪University of California, Irvine (UCI) Paul Merage商學院，由左至右為本文作者、黃啟瑞院長、Ian Williamson院長暨AACSB董事會副主席、Vidyanand Choudhary教授與林俊佑執行長。（臺北大學提供）

發展定位與戰略動機：邁向卓越的關鍵優勢

本院的發展定位不單是知識的傳遞，更在於「以永續驅動實務變革」。我們將教學、研究及企業實務的深度整合視為核心使命，並以此為基石發展出五大策略，將「培育具國際視野與永續思維之人才」的承諾落實於每一處辦學細節。在參與AACSB認證的歷程中，這套架構不僅是深化辦學內涵的依歸，更是梳理自身優勢、推動體質演進的契機：

一、核心定位：法商傳承下的「永續治理」領航者

本院的獨特之處，在於能將深厚的「法商根基」與「現代永續價值」優雅轉化。認證的初衷，源於對商管專業倫理的深刻體認。對此，ESG絕非外加的負擔，而是法商精神在現代社會的自然延伸；透過認證框架，專業知識與倫理意識得以緊密交織，確保每一位走出校園的學生，都具備平衡商業獲利與社會共好的判斷力。

二、學術優勢：研究與教學的共生生態

教學的高度，往往取決於研究的深度。透過建立「教研相長」的良性循環，教師在永續金融、數位轉型等領域的研究結晶，得以轉化為具備實務重量的教材。這種以專業研究支撐教學的模式，使本院在傳授知識的同時，亦能引領學界與業界的思辨前沿。

三、獨特標籤：以永續思維極大化社會影響力

本院的一大特色，在於長期發展「企業永續發展研究中心」的學術能量。該中心多年來投入ESG指標研發與「台灣永續價值指數（TWSVI）」的編製，積累了豐富的實務經驗。透過這種從學術研究延伸至產業應用的路徑，使辦學方向能與AACSB標準中的「社會影響力」精神相互呼應，進而為產業轉型貢獻一份心力。

四、國際視野：全球治理趨勢的深度對接

國際化策略已超越單純的交換，轉而邁向全球商管趨勢的深度接軌。本院近年透過以下三大路徑，將全球永續與科技治理的脈動融入辦學基因：

（一）參與AACSB國際年會與其他主題研討會，以利精準掌握全球認證標準。

（二）主動跨出舒適圈，與國際間引領全球商管教育的標竿院校展開實質的雙向對話。不只在學術上激盪，更在行政治理、認證實務上相互取經，為學院注入更多元的國際化養分。

（三）推動國際教師教研合作計畫，將全球永續與科技治理的脈動融入辦學基因。

在守護法商脈絡的同時，也能確保本院的品保體制能與國際一流水準齊頭並進。

五、實務對接：引領產業轉型之戰略生態系

本院與國內指標企業建立了長期的夥伴關係，並將其定位為「協同教學」的重要資源。在廣大校友網絡的深厚支持下，我們透過以下作法將產業的現實挑戰轉化為學習養分：

（一）業師協同與實務導引

透過邀請具備資深背景的企業領袖進駐課堂，開展「業師協同教學」，讓學生能直接從高階主管的視角，理解數位轉型與永續治理的決策邏輯。

（二 ）企業實地參訪與對話

藉由組織學生赴標竿企業實地參訪，讓學習場域從教室延伸至產業第一線。透過與企業內部的深度對話，學生得以親身體察企業如何應對時代變動，縮短理論與實作間的落差。

這種深度的產學連結，不僅豐富了教學內涵，更賦予學生在走出校園前，具備從容應對社會變遷的底氣與即戰力。

認證歷程之實務挑戰：行政治理與組織共識的磨合

參與AACSB認證的實務意義，在於透過國際評鑑框架重新檢視並優化既有的治理模式，其核心體現在以下兩大面向：

一、梳理學術歷程：讓每一份專業貢獻都被看見

在行政準備中，最具挑戰也最需要耐心的任務，莫過於「整理教師的學術貢獻與專業資格」。面對AACSB認證對師資分類的嚴謹要求，行政端扮演著關鍵的橋樑角色，負責將全院百位教師多元且資深的專業歷程，逐一對接到國際規範的紀錄中。

這不僅是一項極其細膩的資料工程，更是對行政韌性的考驗。行政端擔任精確的校準者，協助教師系統性地盤點學術成果與實務表現。這項工作的價值不只是為了完成評鑑表單，更核心的意義在於透過制度化的彙整，讓每一份專業能量都能精準轉化為支持學院發展的底氣，實現行政運作的溫潤與精確。

二、凝聚教學共識：從日常對話中萌發的精進力量

在推動初期，面對認證所帶來的評量程序，師長們難免會感到些許顧慮。對此，本院採取「行政支援」與「流程嵌入」的溫和策略，不額外增加繁瑣的溝通層級，而是將AoL的理念，自然地融入系所既有的課程討論中。

行政端的角色，在於優化紀錄格式、極小化師長在會議之外的庶務負擔。在這種無形的輔助下，各系所開始嘗試以學生的學習反饋為起點，在例行會議中探討課程的微調。我們觀察到，當師長們開始針對學生的具體表現交換意見時，AoL便不再只是制式的「認證要求」，而轉化為精進教學的「共同語言」。這種由下而上、在日常溝通中逐步凝聚的共識，不僅化解了推動過程的摩擦，也讓本院在務實的討論中，找回了對教學品質最純粹的自我覺察。

▲2026年3月Sobey School of Business商學院院長暨歐洲管理發展基金會（EFMD）董事會成員Michel Delorme來訪。（臺北大學提供）

學習品質保證的實踐：讓使命在課堂中生根

學習品質保證（AoL）是認證中最具實質意義的環節，其初衷並非為了審核，而是為了確保每一位學生在畢業時，都能確實達成學院所期許的核心能力目標（competency goals, CGs）。本院的AoL運作採取「院級領導、系級執行」的協作模式。在制度設計上，我們針對不同學制量身打造明確的CG：學士、碩士及EMBA各設5項，博士班則為4項。

在衡量機制上，我們以學習成效評量尺規（rubrics）為核心工具。這是一套將抽象能力「具體化」的比例尺，透過定義不同層級的表現特徵，將學習成效量化為Unacceptable（U）、Acceptable（A）及Outstanding（O）三個等級。這種標準化的尺規，確保了不同系所在評量相同能力時，擁有一致的客觀基準；同時，我們亦給予系所彈性，可針對專業需求微調尺規內容，使其更貼近學門特性。各系所則在該框架下保有自訂達標門檻的空間，並透過指標性考題、個案分析及實作觀察收集數據，作為後續教學優化的堅實依據。

AACSB認證的核心靈魂在於「持續改進」，而實現此目標的關鍵即是「閉環（closing the loop）」。所謂閉環，是指將評量數據溫柔地回饋至教學現場，透過發現弱點、實施變革並再次驗證，確保教學品質不只是停留在「發現問題」，而是真正進入「解決問題」的完整循環。我們高度尊重教師的教學專業。在一個評鑑循環內，每個核心能力目標均需完成至少兩次的評量與閉環程序。當老師從數據中察覺學生的學習成效未達預期時，便會研議教學內容或課程架構的修正方案，完成初次診斷；隨後，透過改善措施的導入與後續學期的再次評量，進行數據對比，確認學生的表現是否獲得實質提升。透過這種「評量、改進、再評量」的嚴謹路徑，得以確保教學品質實質進入「閉環」的良性循環，讓每一分教學投入，都能轉化為學生可見的能力增長。

AoL並非例行公事的行政作業，而是本院推動教學革新的核心引擎。隨著「永續思維」正式納入辦學願景，我們透過該機制的全面盤點，引導教學內容更敏銳地回應全球趨勢，展開以下行動：

一、核心能力目標的校準

將原本較廣義的能力指標，轉化為聚焦於「企業倫理與永續」，讓評量標準能更直觀地反映辦學初衷。

二、課程內涵的深度演進

不僅將核心必修課程更名為「企業倫理與永續」，更全面充實教學大綱，將ESG治理、氣候風險管理等議題自然融入教學核心。

這場變革不只是名稱的更迭，更是教學內涵與品質思維的深度演進。透過AoL這種由內而外的理念傳承，本院不僅搭起了學術與實務間的橋樑，更在課程轉型中實現了對永續價值的承諾。這份持續前行的動能，是為了確保每一位學生在步入社會時，不僅懷揣深厚的法商涵養，更能帶著從容應對變局的韌性，在未來的產業變革中，成為溫暖且有力量的關鍵夥伴。

社會影響力：讓專業價值在社會中傳承

在AACSB 2020認證標準下，商學院的價值，體現在對社會產生的實質正面貢獻。本院以「永續」為核心，透過研究能量的轉化與人才價值的傳遞，具體實踐商管教育對社會的承諾。

一、專業價值的轉譯：將學術能量化為社會進步的養分

本院「企業永續發展研究中心」所研發的「台灣永續價值指數（Taiwan Sustainability Value Index, TWSVI）」，已從學術殿堂步入實務應用，成為國內金融機構落實責任投資與ESG評估的重要依據。我們將嚴謹的學術研究轉化為公共資產，引導資本市場關注永續價值。這份工作的意義，不僅在於展現學院的研發實力，更在於體現「以專業溫暖社會」的實踐精神。

二、善的連鎖效應：播下具備永續實踐力的人才種子

本院深信商管教育的價值，在於將學術影響力轉化為導引國家轉型的實踐力。最具代表性的實績，在於本院研究團隊長期受政府委託，主導「永續經濟活動認定參考指引（台灣永續分類法2.0）」的研究計畫。這項計畫不僅是單純的學術研究，更是透過與金管會等跨部會的深度溝通，針對臺灣產業特性建立具備國際接軌能力的判別基準，為國內金融機構在永續授信、綠色投資及企業議合上提供了精確的導航架構。這種從「實務評鑑工具」延伸至「國家政策指引」的雙向產出，不僅展現了本院在永續治理領域的領先地位，更讓學生在學期間便能透過本院自主研創的「SEED台灣永續評鑑系統」，接觸到最前瞻的綠色金融政策與產業淨零趨勢。目前這套評等已覆蓋超過1,000家上市櫃公司，並支持了規模約500億新臺幣的ESG基金與ETF發展。當這群具備「永續基因」的種子人才步入產業後，便能憑藉這份對「標準化治理」與「科學認定機制」的深刻理解，協助企業在國際供應鏈轉型與低碳經濟浪潮中從容應對，實質引領臺灣產業邁向透明且穩健的永續之路。

這種從「學術深耕」到「人才養成」，最終促成「產業共好」的路徑，正是本院在守護法商脈絡的同時，最引以為傲的社會責任實踐。

資源整合與共榮：打造價值共生的合作生態

本院將產學合作定位為資源整合的戰略平台，透過靈活的資源配置與實務資本的導入，強化辦學韌性並達成學界與業界的雙向賦能。

一、資源的靈活開拓：支撐創新的行政韌性

在推動國際認證與教學創新的歷程中，資源的彈性配置是確保轉型穩健發展的關鍵。本院採取「精準配置策略」，主動連結社會資源，將企業支持導流至優化教學環境與永續校園的建設中。

最具代表性的實績，是本校獲得玉山銀行慷慨捐贈，並邀請國際建築大師安藤忠雄親自操刀設計「玉山永續講堂」。這座預計於2028年完工的清水混凝土建築，不僅是臺灣金融業首座由安藤大師設計的建築作品，更在廣袤的校園綠意中採取低密度開發，將光影藝術與自然森林完美融合。

▲玉山講堂動土儀式。（臺北大學提供）

這份凝聚了企業社會責任與建築美學的珍貴資源，不僅為校園留下了呼吸的空間，其規劃的國際會議講堂與圖書館，更將成為本院未來深化跨國學術交流、孵化永續思維的關鍵基地。透過這種價值觀的共振與資源對接，成功讓「永續未來」的承諾在校園中落地生根，實現辦學品質在人文精神與實務價值上的深度交織。

二、實務經驗的匯聚：構建價值共生的合作生態

本院致力於將自身打造為引領產業轉型的戰略平台，透過與各界資源的深度對話，構建一個產、官、學互補的知識生態系。這不僅拓寬了人才培育的深度，更將學院的研究能量轉化為導引產業進步的關鍵動能：

（一）建立國際化永續對話平台

本院積極參與並推動如「全球企業永續論壇（GCSF）」等指標性國際盛事。透過與國際名校、指標性企業及專業組織的跨域對話，我們將全球最新的治理趨勢導入國內產業環境，實現知識的雙向流通與賦能。

（二）扮演產業轉型的ESG智庫

本院整合校內研究能量，發揮「ESG智庫」功能，針對國內外金融趨勢與行動提出政策建言。這種模式讓教師的研究不僅停留在學術殿堂，更能直接回應金管會、國家科學及技術委員會等主管機關的引導方向，縮短學術研究與政策實務的落差。在這種多元資源的雙向交流中，本院不僅豐富了師資的實務視野，更在守護法商傳統的同時，與產業界共同尋得一份價值共榮的平衡點，確保學院的影響力能持續與時代脈動同頻共振。

影響與展望：讓認證精神成為組織的內在基因

一、認證賦予校務治理的無形收穫

參與AACSB認證，不僅是為了尋求如何與國際學術能量接軌，更是在優化治理的過程中，為學院注入了深層的制度養分。透過認證體系的梳理，本院已逐步建構出一套「以實證為基礎」的溝通文化：行政運作因數據的支持而更具韌性，教師發展在國際準則的引領下展現出更寬闊的視野。這份對品質的堅持，已實質內化為組織追求卓越的一種默契。

二、2026商管教育趨勢：與時代價值共振

站在2026年的高教轉折點，我們觀察到全球商管教育正從「規模的擴張」轉向「價值的驅動」。基於這份覺察，本院對於高教品保的未來實踐有以下四點體認：

（一）智慧化的人才服務

面對日益精細的教師資歷規範，行政端應突破傳統繁雜的作業模式，朝向「標準化、系統化」的智慧服務邁進。透過建立精準的人力資源檢核機制，方能穩健地導引長期的戰略發展與資源配置。

（二）社會影響力的深度內化

高教品保體系應更前瞻地接軌國際趨勢，將永續實踐、公共政策建言、產學共榮生態等多元維度，納入學術產出的認定中。這將引導學院不再只追求論文篇數，而是將深厚的法商學術能量，實質轉化為對社會的具體貢獻，真正落實頂尖學府的大學社會責任。

（三）從「形式連結」走向「治理共榮」

國際合作不應僅止於校名間的串聯，更應透過認證的共同語言，與全球頂尖學府展開辦學理念與制度實務的深度對話。透過與國際領先院校建立穩健的夥伴關係，共同探索未來的教育準則，方能實現具有厚度與韌性的國際化視野。

▲臺北大學歷年永續投資調查。（臺北大學提供）

結語：在傳承中前行，實踐教育初衷

臺北大學商學院的AACSB認證之路，不僅是追求國際標準的歷程，更是一場回歸辦學初衷、與時俱進的自我蛻變。我們始終秉持著培育具備國際視野與關懷情操人才的使命，將這份理念落實在教學、研究及產學的每一處細節之中。

在這場深度的組織文化重塑中，「AACSB國際認證辦公室」扮演著隱形卻關鍵的守護角色。我們深知行政的價值在於成就學術，因此辦公室始終定位自己為師長們最堅實的後援──透過專業的策略導航與數據管理，將繁瑣的認證程序轉化為精準的行政支持。我們致力於極小化師長的庶務負擔，讓師長能專注於教學與研究，將這份追求卓越的火種燃燒得更加純粹。這種行政與學術並肩前行的深度共榮，正是我們能持續進化、無懼挑戰的底氣。

從1949年的法商傳統出發，歷經超過一甲子的淬鍊，本院在面對數位浪潮與永續轉型時，展現出厚實且具溫度的辦學韌性。展望未來，我們將持續深耕辦學內涵，不僅追求學術上的卓越，更要肩負起指標商院的社會責任。辦公室也將持續作為系所最強有力的夥伴，守護這份歷久彌新的學術家園，在變動的時代中，成為守護臺灣與全球社會穩健邁向永續的一股安定力量。