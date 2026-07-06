前瞻布局與全球視野：臺大音樂學研究所的國際評鑑之路

【文．楊建章／國立臺灣大學音樂學研究所副教授】

國立臺灣大學（簡稱臺大）音樂學研究所於2018與2023年在校方的支持下，進行了2次全英文自我評鑑，評鑑委員為來自美、日、韓、港、臺各地的資深學者。本人在這2次評鑑籌備過程中擔任主管並且負責準備「國立臺灣大學音樂學研究所自我評鑑報告書」，在此經驗分享，作為國內專業教學單位面臨國際化挑戰下的策略參考。

辦學特色：跨學科、整合性及國際化

臺大音樂學研究所（簡稱本所）成立於1996年，在臺大文學院中，與藝術史研究所及戲劇系同為相關藝術的教學研究單位。與國內其他以音樂表演創作的教學單位不同，本所以音樂學（musicology）為中心，注重學術研究。此外，本所自成立以來的辦學核心，在將音樂學視為一個整體的研究領域。不同於一般國內外音樂學研究將學科劃分為歷史音樂學、民族音樂學及系統音樂學，本所強調這三大子學科之間的互動與整合（integrative），並廣泛與人類學、文學、哲學、社會學、心理學及醫學等進行跨領域（interdisciplinary）對話。本所並具備高度國際化（international）的特質，不僅師資背景多元，接受過臺灣、美國、德國、韓國及日本的學術訓練，有多位國際教師，更在課程中將英語教學與研究發表視為常態，頻繁舉辦國際研討會以及研究生工作坊，也有實際措施鼓勵研究生參與國際研討會。

師資與學生概況

一、師資結構

本所擁有7名專任教師，在兩次評鑑時分別包括2、3名國際師資，其學術專長涵蓋臺灣、中國、東亞及東南亞的音樂文化、歐洲音樂史、音樂美學、音樂理論、音樂心理學及應用民族音樂學。

二、學生組成

本所學生背景多元，僅約50%的學生來自大學本科音樂系，其餘來自不同專業。因應2013年評鑑委員會的建議，本所於2015年正式成立博士班，碩博士班中包括來自香港、韓國、中國、泰國、馬來西亞、美國、巴西的學位國際生。學生總數與結構如下：

●2018年：共有36名註冊學生（30名碩士、6名博士）。

●2023年：共有44名註冊學生（24名碩士、20名博士）。

博士班學生人數在5年間顯著增長（從6人增至20人），顯示博士班已進入穩定發展期。

專業定位形塑：東亞中介樞紐與全球視野

本所自2008年之後自身定位為連接東亞與東南亞音樂學研究的關鍵樞紐（pivot-point），專業定位的形塑主要透過以下路徑：

一、接軌國際熱門前瞻研究議題

本所2008年前後開始將「音樂與現代性」及「音樂與身體」兩大研究焦點深耕多年，並隨師資更新延伸至「聲音研究」與「全球視野下的音樂史」。

二、建立本土數位學術基礎設施

透過如《臺灣日日新報》聲音文化資料庫及與臺大圖書館合作進行戰前78轉唱片數位典藏，為臺灣及亞洲音樂史研究提供不可或缺的工具。

三、主導區域學術網絡

本所教師在國際傳統音樂學會（ICTM，現為ICTMD）下的東亞音樂研究群（MEA）與國際音樂學學會東亞分會（IMSEA）中扮演領導角色。主辦的大型研討會包括2008年「東亞的七十八轉年代：唱片錄音與聯結式現代性」國際學術研討會、2013年International Musicological Society-East Asia Regional Meeting，以及其他小型的國際研討工作坊。

四、建立研究生國際交流社群管道

本所從2008年開始直到疫情前夕，建立了教師及研究生在東亞的交流社群（港-臺-日-韓）。首先是與香港中文大學（也包括香港大學）的交流。本所邀請國立陽明交通大學（原國立交通大學）音樂研究所一同與香港2所主要大學自2009年開始，連續舉行5次以全英文進行的研究生論壇（NTU-CUHK Graduate Music Forum），主題如表一。

此合作活動更在2016年擴大，加入日本與韓國的菁英大學，包括日本的東京大學、東京藝術大學，以及韓國的首爾大學與延世大學。分別在臺北（2016）與香港（2018）舉辦2次論壇與工作坊EARS（East Asian Research Seminar for Graduate Students in Musicology），參與的除了8個學校的教師之外，2次會議也分別邀請了美國哈佛大學（Harvard University）的2位資深教授Kay Kaufmann Shalemay及Alexander Rehding擔任講師。原本預定於2020年在首爾大學舉行的EARS活動，因為疫情取消至今。

教學與課程改革

本所致力於培養具有多元視野與批判思考的音樂學研究人才，並且在課程中有四分之一為英文教學，也吸引了臺大不同系所的國際生參與。課程整體設計原則如下：

一、廣闊的文化胸襟

透過對多元音樂文化的教學（世界音樂、臺灣音樂、中國音樂、亞洲音樂、歐洲音樂）以及其親身實踐（如世界音樂實習課程，包括古琴、南管、印尼甘美朗、緬甸塞恩樂團、印度塔布拉鼓），培養學生對不同文化體系的尊重與理解。

二、獨立且原創的研究能力

訓練學生具備批判思考能力（critical thinking），能提出具挑戰性的問題，並能熟練運用田野調查、文獻分析、風格研究及實驗設計等研究方法。

三、國際連結與競爭力

要求學生能與國際學術社群接軌，博士生必須具備移地研究與國際研討會發表的經驗。

四、社會關懷與實踐

國際學界在本世紀重新興起的「應用民族音樂學」，特別強調將研究轉化為對社會的貢獻，如參與社區文化、原住民社群或移民文化的維護與振興。

推動國際外部評鑑之動機、背景及核心考量

本所自1996年創所以來自我定位既然以國際競爭為目標，聯結亞洲以及全球音樂學研究社群，那麼評鑑就必須以國際學界的認定為專業標準。此外，2013年的評鑑意見中，委員強烈建議本所成立博士班，而博士課程在2015年成立，2018年前本所正處於轉型關鍵期，到了2023年評鑑時，本所已成功建立博士班並進入穩定發展階段，急需針對下一個10年的發展方向進行診斷。核心考量如下：

一、獲取客觀建議

透過國內外知名學者的參與，獲得針對教學、研究、行政及社會服務的專業改進建議，能夠跳脫國內意見的限制。

二、強化國際影響力

國際評鑑是檢視本所整合式、跨學科教育模式是否能成立的重要指標，也藉由國外評鑑委員回國後，宣傳本所目前的方向與成績。

三、應對外部挑戰

核心考量之一是如何在少子女化、政府高教政策變動及經費（如邁向頂尖大學計畫、高等教育深耕計畫）分配不穩定的情況下，維持研究動能與學生品質。

四、師資更迭與傳承

隨著資深教授將相繼退休，下一步徵求教師的策略，也是需要評鑑委員建議的重要考量。

國際評鑑之特色、指標及委員遴選

在2018年進行國際評鑑時，臺大僅有2個單位進行全英文評鑑。2018和2023年的2次評鑑皆廣邀具有國際聲譽的學者擔任評鑑委員。2次評鑑各有5名委員，組成包括來自美國、日本、韓國、香港，以及國內的國立臺北藝術大學。

評鑑指標與報告仍然採用結構化的CIPP模式或類似架構，主要包含以下指標：

一、脈絡評鑑（Context Evaluation）

檢視單位計畫是否符合大學中長程戰略規劃，以及行政運作的效能。

二、投入評鑑（Input Evaluation）

包含人力資源（師資背景）、圖書設備、實驗室及財務資源（科技部補助、校方預算）。

三、過程評鑑（Process Evaluation）

涵蓋學術活動（主辦研討會、邀請外賓）、招生輔導、教學改革及社會服務。

四、成果評鑑（Product Evaluation）

評量教師的研究產出、學生的獲獎表現、校友的職涯追蹤及整體發展成效。

此外，國際評鑑的最大優點在於委員比較不需要執著於量化指標，而是能夠以國際專業標準來衡量被評鑑單位與各國不同的特色，以及國際競爭所需要的要求與資源。

國際評鑑之規劃與執行歷程、面臨的挑戰及因應方法

在2018年評鑑之前一年就開始準備，報告書撰寫以及評鑑活動的規劃，由本所全體教師參與，整理5年的數據與成就以英文直接呈現。評鑑過程大約2至3日，邀請委員到校進行為期數日的訪視，包含校園參觀、設施檢查、師生及校友面談，最後根據委員的總結報告，制定短、中、長程的改進策略。

本所在這10年間面臨的挑戰，以SWOT表格對照摘要如表二。

國際評鑑對本所發展策略、課程規劃或研究布局的影響

在未來發展策略方面，評鑑委員建議本所應制定更具前瞻性的長期戰略計畫。因此，本所明確設定了短、中、長期計畫。

●短程（1至3年）：恢復後疫情交流、增加學生多元性（包含招收更多中國及國際生）、將博士生推向學術職場。

●中程（4至7年）：成為世界領先的音樂學程、建立博士後研究制度、發展大學部跨領域學分學程。

●長程（8年以上）：使整合式模式成為國際典範、創辦具備國際話語權的學術期刊。

一、課程規劃的變革

1.強化實務導向：回應委員建議，在維持理論強項的同時，穩定開設甘美朗、南管、北管及緬甸樂舞等實習課，使學生的知識與身體實踐結合。

2.精簡與優化博士班要求：減少不必要的課程負擔，取消第二副修資格考，縮短國外研究時間，使學生能更專注於高品質的學位論文。

3.引入職業技能：曾開設藝術管理課程，未來計畫研議音樂治療等具社會需求的方向。

二、研究布局的深化

1.從區域轉向全球：從早期著重東亞現代性，進一步布局「全球史觀點下的音樂史」，探討錄音產業、音樂技術在全球脈絡下的意義。

2.應用與社會參與：強化「應用民族音樂學」，研究重點轉向在地社群的聲音實踐與主體性建構。

3.國際合著與出版：以上關於音樂現代性、全球音樂史以及應用音樂學的觀點，在最近的出版成果似乎很清楚的展現──2019年筆者與德國學者Tobias Janz合作出版了Decentering Musical Modernity: Perspectives on East Asian and European Music History （transcript Verlag）以來，經過疫情的延宕，最近兩年成果陸續出現。包括沈冬教授、呂心純2位教授2026年在國內出版的《萍歌：周藍萍與戰後臺灣華語流行歌曲》（時報出版社）與《節慶景觀：緬華樂舞的多點域流變與文化新生》（國立臺灣大學出版中心）、王櫻芬教授與山內文登教授2024年合編的Phonographic Modernity: The Gramophone Industry and Music Genres in East and Southeast Asia（University of Illinois Press），以及陳人彥教授2026年出版的Macau and Catholic Sacred Music Across the Sino-Western Divide（University of Michigan Press）。

國際專業領域評鑑的實踐經驗與啟發

根據本所的經驗與評鑑委員的反饋，以下建議可供國內學術評鑑機制參考：

一、超越量化指標的評量

評鑑指出，目前的教師評估系統（如精確的教學評鑑分數計算）可能對長期、深度的研究產出（如專書撰寫）產生負面影響，甚至限制了教師在課堂上實施嚴格要求的能力。建議國內評量機制應針對人文學科特性，提升質性分析與長程學術貢獻的權重。

二、重視社會影響力作為績效指標

評鑑委員會特別稱讚本所與在地社區（如原住民族群、緬甸移民、高齡者）的互動，認為這是衡量學術影響力的重要標準。國內評鑑機制應將知識轉譯與社會實踐納入正式的考核項目，而非僅看學術期刊發表。

三、整合學術與實踐的課程設計

評鑑委員強調，本所行之多年的「實踐課程」（包括古琴、南管、印尼甘美朗、緬甸塞恩樂隊、印度塔布拉鼓），不僅增加了大學部學生的參與度，更能輔助音樂學理論的理解。建議國內學術單位在推動評鑑時，應鼓勵理論與實務並重的整合式課程設計，而非兩者脫節。

四、建立同儕導向的學生支持系統

委員建議建立由教師引導的學生論壇，以應對不同研究背景學生間的隔閡。評鑑機制可將學生間的學術互動與共學環境視為教學品質的重要評量面向。

總結來說，進行全英文國際評鑑的過程與資料準備或許不是最關鍵的困難。臺大音樂學研究所在2018年第1次進行國際評鑑之前，其實已經經過大約10年的準備醞釀過程，在師資、課程、學術活動都已經朝向國際競爭的學術標準進行規劃與努力。其結果是，過去15年間，透過自我檢視與國際對話，在極其有限的空間與經費壓力下，依然在東亞學術地圖上站穩了中介與領導的專業地位。國際評鑑雖然並非本所進步的主要推力，但仍然提供了改變過程中自我檢視的動力。另外，在疫情的影響以及國內缺乏重視的情況之下，本所持續往全球音樂學版圖的努力並非一切順利，但本所發展歷程對於其他單位的發展策略仍應有重要的參考價值。