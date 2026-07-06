台灣基督長老教會南神神學院推動2023年ATESEA國際認可品質保證經驗分享

【文．劉宸揚／台灣基督長老教會南神神學院秘書室校務研究組組長】

台灣基督長老教會南神神學院（簡稱南神）是一所位於臺南市東區的宗教學校，2017年6月起獲教育部核准設校，辦學係承襲1869年由馬雅各醫師（Dr. James Maxwell）、李庥牧師（Rev. Hugh Ritchie）及巴克禮牧師（Dr. Thomas Barclay）等人為培養本地宣教人才而創設台南神學院之設校精神，順應時代趨勢發展依循教育部「宗教研修學院」院校同級的體制下設有神學研究所及基督教研究所（現以教學分組設宗教社會工作組及教會音樂組）等教學單位。此外，截至2026年5月止，南神現有碩士班在學學生60人，教職員38人，從組織規模來看是屬於極小型的學校。而本於神學教育系統下南神師資專業含聖經神學、系統神學、歷史神學及實踐神學等多元領域，且以教學與生命實踐為目標成為學生榜樣，學生在接受專業訓練後領受使命進入服事禾場（職場），成為具有基督博愛救世精神、關顧人類生命與靈魂的專業人員。南神於2023年首次通過東南亞神學教育協會（Association for Theological Education in Southeast Asia, ATESEA）認證，認可效期為五年。本文期藉由分享本學院推動認證的歷程與ATESEA國際認證品保制度的特色及實踐經驗，供國內高等教育品保機制參考借鑑。

ATESEA宗旨與理念

基督教神學在西方國家發展時間較早，透過西方宣教師傳教進入臺灣前，在西方國家的發展與形塑已經是其來有自；然而發展至臺灣後，為培育本土教會牧養與宣教人才，神學院在進入臺灣高等教育的體制前，亦在體制外運作多年，南神在申請教育部立案前即是以「台南神學院」為名推行院務與神學教育等教會傳道人培育工作。第二次世界大戰後，東南亞各國教會逐漸從西方宣教師主導轉向本地教會自主發展，這時許多神學院面臨師資、課程及學術標準不一致的問題，同時因著解放神學思潮背景陸續探討神學不能單以西方的文化為基礎的觀點，因此在區域內的神學教育工作者開始尋求合作平台，以求能共同提升神學教育品質。1957年，來自東南亞地區包含臺灣、菲律賓、香港、新加坡等多國16所神學院在新加坡共同成立「東南亞神學院協會」（Association of Theological Schools in South East Asia, ATSSEA），這也是自1981年起更名至今的ATESEA的前身，而台南神學院亦是創始會員學校之一。ATESEA主要宗旨除了促進會員學校之間的交流與合作外，同時亦共同討論神學教育面臨的問題、建立神學教育標準、推動區域神學教育的改進與發展。ATESEA不僅是東南亞地區神學院校的聯盟組織，也是區域性最具規模的神學教育認證與評鑑機構。ATESEA最具代表性的理念之一是「亞洲批判原則（Critical Asian Principle）」，其核心精神是神學教育不能只是移植歐美神學模式，而是必須回應亞洲社會、文化、宗教及政治處境，發展具有亞洲視角的神學思想。

ATESEA認可的評鑑項目

ATESEA認可採取發展導向（developmental accreditation）模式，重視制度是否有效運作，ATESEA針對神學教育機構主要評鑑項目包括：

一、使命與辦學理念：辦學宗旨是否清晰、神學教育目標是否具體、是否符合教會與社會需求。

二、學術課程與教學品質：課程設計是否符合教育目標、教學方法是否有效、學習成果是否可評估。

三、師資發展：教師專業能力與研究成果、教師培育與進修制度、教學與研究之整合。

四、學生培育：靈命塑造、品格養成、牧會與實踐能力。

五、行政與治理：組織架構、財務管理、校務決策與品保制度。

六、亞洲處境與社會參與：本土文化關懷、社會公義實踐、跨宗教對話、處境神學發展。

綜上，旨在確保神學教育機構的設立宗旨符合基督教精神，同時促使教職員生在神學教育機構內可獲得妥善的學習與發展機會，它不僅建立了區域性的神學教育同儕審查機制以確保神學教育品質，也深化了亞洲處境神學（contextual theology）的發展特色，對於亞洲神學教育、東南亞地區的教會培育兼具信仰、學術、牧養、宣教與社會關懷能力的教會領袖，以及亞洲基督教思想均有獨特意義。對應當前的校務評鑑制度以校務發展計畫與架構為核心理念，與ATESEA認可制度相較是有如出一轍的方向，然而宗教研修學院設立的特別法對照教育基本法對於宗教本於中立原則似有存在相違之處，因此在制度的推行上，宗教研修學院宣揚教義的理念與教育行政中也有一些難以相容之處，差別在於當前校務評鑑制度仍有需要因應國家發展與高等教育所需一致性層面的政策。因此，對於神學教育的品保工作若回到區域型規模的國際認可範疇，是比較能在現有的組織規模和專業特色下見到與實際情況較為相符的樣子，南神在現有制度推動已超過半世紀的基礎下，透過國際認證必然能成為檢視校務營運教學品質保證重要的指標項目，同時據以此為基礎延伸推動校務評鑑相關工作。

ATESEA認可的籌備歷程

參前所述，ATESEA認可的評鑑制度其指標與現行校務評鑑制度的做法略有相同之處，因此南神在籌備與執行的過程如下述方向：

一、規劃與執行歷程：籌組成立評鑑工作小組，並且研讀ATESEA評鑑手冊與指標、彙整校務營運佐證資料、撰寫自我評鑑報告、接受國際訪評委員實地訪視、提出改善計畫並持續追蹤。

二、採取全校參與模式：教師參與課程及教學檢討、行政單位彙整相關制度及文件、學生提供學習回饋、校友與教會提供地方教會觀點及回饋。

然而，實際上存在幾項挑戰，主因神學教育所謂的成果是探究這些具有基督博愛救世精神、關顧人類生命與靈魂的專業人員，在其牧養或帶領神學反思後所帶出的靈命成長與生命突破（或改變），這部分在以數據為本的評鑑制度來說，是較難透過量化數字呈現成果，專業人員在牧養現場經歷的生命改變與更新有個別化的差異，實無法透過科學方式著墨；其次，學校需要在區域性的國際標準與本土特色當中取到平衡，即必須同時符合國際品質要求，又保有臺灣神學教育特色，因此關心本土特色的核心問題是需要反覆再確認「基督信仰如何在我們自己的土地、文化及歷史中被理解和實踐？」這部分的實況，需要在長期對臺灣教會所面臨的狀況累積觀察與獲得反饋當中獲得答案。最後是文件化與制度化工作繁重，就組織的層面來看，神學院規模普遍屬於極小型特性，因此行政人員人數上不比一般私立大學，神學院在傳統上較重視關係與使命導向，因此校務營運中所花費的比重上，著實不容易發展系統性的品保制度，對應認可指標後仍需進一步建立一副完整的品保文件。而這些挑戰，在現階段的學校能力上，僅能優先在建立學習成果評量機制、強化課程地圖與能力指標、建立定期檢討與改善制度、適度地將神學教育特色轉化為可呈現之成果證據等幾項層面產生因應策略，並將時間切分按年度來設定，作為陸續修正的目標。

透過內外部品保連接人才培育核心

在前面的篇幅中提及南神選擇ATESEA作為國際認可機制的理由及籌備的歷程外，也在現有的規模下持續透過內部與外部品保措施連接核心人才的培育目標及機制。就目前在教育部設校即將邁入第一個10年的南神來說，人才培育核心可概括為「信仰、學術、牧養關顧、宣教及社會關懷兼備的領袖」。從所與校等兩級課程委員會內部定期檢視課程架構、核心能力與學習成果，並搭配教學評量參照學生教學意見調查與教師教學改善，檢視教學對應核心框架是否有落實；另外從神學研究、宗教社會工作研究及教會音樂研究等多面向，檢視神學知識理論，深度帶出反思後，透過實務操作或產業實務實習的方式評估學生學習成果。在外部品保機制的部分，南神除了推動ATESEA認可以及接受教育部校務評鑑等定期實地訪評外，透過邀請校外專家學者週期性進行校務自我評鑑、接受教會與校友不定期回饋，作為推動品質保證改善的依據，亦使人才培育目標持續檢討與修正。

▲創建於1876年、擁有150年歷史的古蹟教室，於去（2025） 年修復完工落成。（南神提供）

ATESEA認可後的影響

對南神來說，推動ATESEA認可後對於學校、學生及未來發展層面有一些正面的影響。

一、對學校的影響

延續台南神學院在南神獲教育部立案前已具有多年運作的基礎下，可強化南神的神學教育與學校聲望在國際的認可程度，也陸續提升與全球神學院校合作機會。另外在建立品質文化上，轉向教學與專業化持續優化外，讓持續不斷改善成為南神進步的方向，也隨之強化校長在治理的制度上能更加提升行政效能與校務透明度。

二、對學生的影響

帶出課程規劃能更系統性地提升學習品質，使學生在南神所受的教育更具國際認可基礎，同時提升畢業後就業競爭，也對於教會服務的能力應對上更加對齊。未來在現有的基礎上，能持續強化國際交流機會，增加交換與跨國學習資源的可能。

三、對未來發展的影響

包含課程的規劃能發展屬於南神獨有的本土神學與處境神學特色，同時在既有且豐富的有形與無形資源下探究擘劃數位領域等神學教育創新的機會。研究部分則是強化臺灣神學研究（不論是聖經神學或是實踐神學等層面），或是亞洲基督教研究及不同族群的神學研究，發展南神長期因本土化關心社會議題的長處。

結語

總結來說，南神在推動教學品質保證工作上，承襲體制外的台南神學院為了專業程度能獲得國際認可的多年努力，然而接受ATESEA國際認證的品保制度有幾項特色值得國內高等教育品保機制參考。

一、宗教教育多重視使命導向（Mission-Based Accreditation）

ATESEA的認可機制強調「評鑑不是要求所有學校一致，而是檢視學校是否忠於自身使命。」這樣的精神有助於維持學校特色與多樣性，以台灣基督長老教會現有組織下有南神（台灣基督長老教會南神神學院）、台神（台灣神學研究學院）及玉神（玉山神學院）等三間神學院，即便都是神學院，也存在著明顯的使命差異，因此評鑑制度的設計應該讓受評鑑的學校呈現它獨有的特色。

二、神學教育重視質性成果

神學教育屬於人文領域，重視質性成果，除部分指標能以量化數據呈現外，亦更加關注包含學生在專業學習過程的成長故事、校友在教會服務成果與透過專業帶領生命改變的見證及創造社會影響力，避免評鑑僅流於數字導向。

三、重視同儕互評

制度設計從神學院校聯盟組織而起，因此重視同儕互評，實地訪評委員亦多由神學教育實務工作者組成，促使專業對話、經驗分享、共同成長等共好理念成為特色，而非僅單向檢核。

四、強調持續改善

一所學校不可能完美無缺，因此強調能持續改善，重視改善歷程、學習能力及發展潛力，而非一次性的評鑑結果。

從南神推動國際認可品質保證之經驗顯示，品質保證制度的價值不僅體現在外部認證結果，更重要的是促進組織內部形成持續反思與精進的治理文化。透過ATESEA國際認證機制，學校得以系統性檢視辦學使命、教育目標、課程架構、學習成效評估及校務治理等面向，並藉由自我評鑑與國際同儕審查的互動歷程，強化辦學特色與教育品質之連結。此一過程不僅提升學校整體品保意識與制度成熟度，更促進教職員、學生及教會互動關係人對於辦學使命之共同理解與實踐。對南神來說，嘗試在宗教類型特有的組織與高等教育品質保證的路中持續地找尋、探索，幫助學校發展兼顧特色與品質的延續性做法，是一次寶貴的經驗，在未來我們仍然期待持續修正做法，讓南神能走出自己神學教育獨有的特色，同時在高等教育的發展與專業方面，也能有更多相融與交流學習的機會。