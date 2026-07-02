暑期守護學生安全 防喪屍煙彈、詐騙列重點

中小學暑假到來，教育部近期提醒各校與家長合作，持續掌握學生安全狀況，尤其要留意依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）、電子煙的危害，也要留意詐騙。

教育部今天發布新聞稿指出，已彙整「各級學校115年暑假期間學生活動安全注意事項」，透過管道提醒學校和家長。

暑假期間學生有更多機會接觸社群平台、短影音，被詐騙的風險增加。教育部呼籲家長一同提醒，不要輕易提供個人帳戶資料，並謹慎使用第三方支付平台。可透過手機下載「警政服務APP」查詢，避免被不法分子利用。

青年學子也容易受假資訊、網路霸凌、性影像外流影響，學校可運用媒體識讀及數位素養教育資源，提升安全使用網路的能力。

近期「毒駕」成為台灣社會的關注焦點，教育部提醒，依托咪酯（Etomidate）已列一級毒品，製造、運輸、販賣最重可處死刑，不要以身試法。此外，電子煙在台灣全面禁止，學生要謹記3不政策「不嘗試、不購買、不推薦」，如果有疑慮，可馬上與師長或學校聯繫。

教育部表示，暑假期間學校都會有值勤人員，掌握學生安全狀況，緊急情況也可聯繫教育部校安中心，尋求即時協助與應變支援。