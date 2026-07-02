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法院判有罪、解聘2年 校長仍具遴選資格？全教總籲教育部補漏洞

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全教總直指現行校長遴選制度缺乏明確消極資格規範，呼籲教育部檢討《高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法》及相關法規，建立校長資格審查機制。示意圖。圖／AI生成
全教總直指現行校長遴選制度缺乏明確消極資格規範，呼籲教育部檢討《高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法》及相關法規，建立校長資格審查機制。示意圖。圖／AI生成

校長遴選制度引發爭議，全國教師工會總聯合會說，一名曾因刑事案件遭法院判決有罪確定，並經教育部核予解聘2年的校長，在解聘期屆滿後，依現行法規，竟仍具備校長遴選資格，再次參與校長遴選，引發教育界高度關注。

全教總說，現行校長遴選制度未建立明確的消極資格規範，形成制度上的空白。相較之下，《教師法》對一般教師設有明確的解聘、停聘及不得聘任制度，依違法情節可限制1年至4年不得聘任，重大案件甚至終身不得聘任。校長作為一校最高教育領導者，肩負校務治理、教師領導及校園文化塑造等重要責任，其資格審查理應比一般教師更為嚴謹，而不是留下更大的制度空窗。

全教總強調，該案並非主張所有曾受處分者一律不得再任校長，而是質疑現行法規竟完全沒有相對應的消極資格規範。是否得再任校長，至少應有清楚且一致的法律標準，而非因法規未設限制，使曾遭法院判決有罪，或曾經監察院糾舉，並經教育部解聘的校長，在解聘期滿後仍可取得校長遴選資格。如此不僅容易引發社會質疑，也將校長適任與否的判斷，完全交由遴選委員會個案裁量，增加制度的不確定性。

全教總認為，校長遴選委員會固然可以綜合評估候選人是否適任，但法律本身應先建立最低門檻，不能把原本應由法規明定的消極資格，完全交由遴選委員會判斷。否則，不同遴選委員會可能做出不同標準，不僅影響遴選公平，也容易削弱社會對校長遴選制度的信任。

全教總呼籲教育部應儘速檢討《高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法》及相關法規，建立完善的校長消極資格制度，明確規範曾因重大違失，並經教育主管機關解聘者，是否仍適合再次參與校長遴選，讓制度具有一致性與可預見性，以重建教育行政的公信力。

教育部 全教總 校長遴選

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