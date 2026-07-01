助攻台灣藝術家登國際展覽 黑潮計畫補助7月1日起徵件
文化部黑潮計畫支持下，台灣藝術展覽屢登國際舞台，還促成大英博物館典藏台灣作品。文化部今天表示，115至116年文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助，即日起開放徵件至7月31日。
文化部今天舉行「2026文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助成果分享會」，邀請藝術家薛保瑕、武玉玲Aluaiy Kaumakan、何孟娟與余政達，以及策展人楊佳玲、陳建今、呂瑋倫等齊聚C-LAB台灣當代文化實驗場，分享在國際舉辦展覽的成果。
其中，英國愛丁堡大學藝術學院教授楊佳玲與陳建今協同策展，與耿畫廊、曜畫廊合作，於英國倫敦辦理「抒情．暴：倫敦當代台灣藝術展」，促成大英博物館今年典藏薛保瑕、陳浚豪及李若玫作品。
薛保瑕今天表示，感謝文化部支持，讓國際重要藝文機構開始關注及收藏台灣當代藝術。
藝術家余政達以其創造的虛擬角色「法咪咪FAMEME」，受東京都現代美術館邀請，參與開館30週年大展。余政達補充，展覽後續更獲東京都寫真美術館與德國Kunstpalast杜賽道夫當代藝術中心邀請參展，提升台灣藝術家在國際能見度。
Aluaiy Kaumakan武玉玲則是先後受邀參與芬蘭「赫爾辛基雙年展」與阿拉伯聯合大公國「沙迦雙年展」。赫爾辛基雙年展展出時，不僅廣獲國內外媒體報導；在沙迦雙年展的展區，更登上雙年展官方網站首頁推薦。
何孟娟去年秋季成功進軍中、東歐，與捷克及烏克蘭策展人合作，分別於捷克與烏克蘭舉辦個展並編撰女性與影像論述專書，後續延伸出波蘭巡迴展，以及獲得美國基金會贊助等跨國合作契機。
文化部透過新聞稿表示，文化部自2024年起推動文化黑潮計畫，挹注資源支持中壯世代藝術家邁向國際舞台，迄今已累計推介謝德慶、陳界仁、賴純純、沈昭良等超過200名藝術家於國際曝光。未來將持續透過文化黑潮計畫造浪。
文化部並表示，115至116年文化黑潮之中壯世代藝術家國際展覽補助，自即日起至7月31日止受理線上收件。
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