工程會主委拜會中研院 交流宜蘭科研與建設推動

行政院公共工程委員會主委陳金德今天拜會中央研究院院長陳建仁，雙方就宜蘭科研布局及重大建設交換意見，陳建仁說，可評估推動人文社會科學研究基地等，未來持續研議，促進產官學研合作。

中研院今天發布新聞稿指出，陳金德今天率團拜會陳建仁，雙方就宜蘭科研布局及重大建設交換意見，期盼透過跨部會合作，完善科研基礎建設，提升台灣整體科研競爭力，並促進區域均衡發展。

中研院表示，陳金德此行分享高鐵延伸宜蘭計畫的規劃進展，同時表示除交通建設外，也將納入醫療、教育、金融、政府辦公服務，提升生活與公共機能，希望打造兼具便利生活與永續發展的環境。

陳金德也說，政府也希望爭取科研機構進駐，帶動高階人才匯聚，並發展成新的科學研究與創新聚落。

陳建仁則回應，中研院在宜蘭已有臨海研究站、深層地熱、文史及考古等研究基礎，未來可評估推動人文社會科學研究基地，聚焦人工智慧治理、台灣史等重要研究議題，而南港與宜蘭地理位置相近，也可研議延伸國家生技研究園區研發以及新創育成的能量，或籌劃其他前瞻創新科技研究項目，作為未來科研布局的重要方向。

中研院指出，雙方一致認為，重大公共建設與科研發展相輔相成，未來將持續研議，促進產官學研的合作機會，共同推動科研基礎建設與創新發展，為國家培育及延攬優秀人才。