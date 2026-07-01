印尼大學訪團拜會教育部 促學子來台讀護理專業

印尼大學校長賀理（Heri Hermansyah）近日率團來台，拜會教育部次長劉國偉，盼促成類似雙聯學制的方式，讓印尼學子來台就讀護理系、取得證照後，在台灣或印尼服務。

教育部今天發布新聞稿指出，賀理一行人於6月25日上午到訪，雙方就未來高等教育合作、護理專業人才培育及華語文學習等議題進行深入交流。

據教育部轉述，因應印尼國內的健康照護需求，賀理此行特別提出，希望讓印尼學子來台學習護理專業，未來回印尼就業，或是在台灣服務。

現行台灣法律規定，外籍人士如果在台投入護理工作，必須具備相關學歷、考取證書，才能由醫療機構依法申請聘僱許可。因此賀理此行也與教育部探討以「雙聯學制」等模式，讓印尼學子在台取得證照。

語言則是另一個關卡，教育部次長劉國偉提到，為強化本職學能與工作實務溝通的需求，外籍學生必須具備相當的華語能力，才能順利取得合格證照並在台實習。

劉國偉表示，會從鼓勵印尼大學推廣華語文教育著手，學校可直接招聘華語教師至校內授課，或透過姊妹校申請台灣的優華語計畫資源，讓印尼學生來台前，先取得一定的華語能力證明。

根據教育部統計，印尼在台留學人數逐步成長，2025年已接近2萬人，穩居台灣境外生第二大來源國（僅次於越南），工程及相關產業領域最受印尼學生青睞。教育部已在印尼大學設立「台灣新型專班基地」，並積極推動「台灣研究計畫」，盼發展出更多元的雙邊教育合作。