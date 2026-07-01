快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼大學訪團拜會教育部 促學子來台讀護理專業

中央社／ 台北1日電

印尼大學校長賀理（Heri Hermansyah）近日率團來台，拜會教育部次長劉國偉，盼促成類似雙聯學制的方式，讓印尼學子來台就讀護理系、取得證照後，在台灣或印尼服務。

教育部今天發布新聞稿指出，賀理一行人於6月25日上午到訪，雙方就未來高等教育合作、護理專業人才培育及華語文學習等議題進行深入交流。

據教育部轉述，因應印尼國內的健康照護需求，賀理此行特別提出，希望讓印尼學子來台學習護理專業，未來回印尼就業，或是在台灣服務。

現行台灣法律規定，外籍人士如果在台投入護理工作，必須具備相關學歷、考取證書，才能由醫療機構依法申請聘僱許可。因此賀理此行也與教育部探討以「雙聯學制」等模式，讓印尼學子在台取得證照。

語言則是另一個關卡，教育部次長劉國偉提到，為強化本職學能與工作實務溝通的需求，外籍學生必須具備相當的華語能力，才能順利取得合格證照並在台實習。

劉國偉表示，會從鼓勵印尼大學推廣華語文教育著手，學校可直接招聘華語教師至校內授課，或透過姊妹校申請台灣的優華語計畫資源，讓印尼學生來台前，先取得一定的華語能力證明。

根據教育部統計，印尼在台留學人數逐步成長，2025年已接近2萬人，穩居台灣境外生第二大來源國（僅次於越南），工程及相關產業領域最受印尼學生青睞。教育部已在印尼大學設立「台灣新型專班基地」，並積極推動「台灣研究計畫」，盼發展出更多元的雙邊教育合作。

印尼 教育部 劉國偉

延伸閱讀

重返校園不嫌晚！中山醫大推「30+大學計畫」助攻職涯升級

台人家中驚見「印尼大小姐」當看護 網揭3特徵：來體驗生活

深化台美國際共學交流 靜宜大學國際學院攜手美國喜瑞都學院

相關新聞

做服務、還學貸！天河青力計畫提供獎勵金1.6萬元 7月1日申請開跑

為減輕年輕學子、社會新鮮人經濟負擔，天河基金會自2019年起開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益服務，符合資格者可申請1.6萬元獎勵金，七年來已有超過2800位青年申請成功。今年天河青力計畫申請從7月1日開跑，自去年11月至今年9月底至合作社福單位擔任志工，即可申請。

車禍癱瘓…她把輪椅當「移動戰甲」練擊劍 獲總統教育獎

2026總統教育獎得主許雅惠在一場車禍中，導致下半身癱瘓，但她不向命運低頭，將輪椅視為「移動戰甲」，投入輪椅擊劍訓練，並...

幼照法爭議／私幼補助1.5萬掀震盪 準公共恐集體跳船？

《幼兒教育及照顧法》修法，私幼補助成為焦點。孩子就讀私立幼兒園的家長，若每月補助提高到1萬5000元，會衝擊現有公立、非營利和準公共幼兒園招生？甚至讓準公共幼兒園跳船，回到一般私幼？業者看法很兩極，但家長育兒焦慮有解嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。