蘋果培育下一代創作者 夏令營免費課程開放報名

蘋果公司（Apple）致力培育下一代創作者，今年暑假期間自7月8日至8月24日，Apple直營店每週都將舉辦專為6至10歲的孩童和家長設計的免費課程，課程中將透過iPad搭配Apple Pencil Pro，運用「無邊記」App繪畫、拍照與自由創作，即日起已在Today at Apple網頁開放線上報名。

蘋果表示，近25年來持續在全球各地直營店舉辦夏令營活動，孩子們透過iPad將發掘科技與創作結合的各種可能，培養探索精神、合作能力與解決問題的思維，將創意化為作品。

Apple直營店的Today at Apple教育專案每天提供免費課程和各式各樣活動，不同年齡層的參與者皆可報名，或隨時到店內加入課程。民眾也可透過Today atApple團體預約服務，依照不同需求安排團體專屬的課程時間。