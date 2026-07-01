換好書享閱讀 國立台灣圖書館好書交換活動7月8日登場

推廣閱讀風氣，實踐資源共享與永續發展，國立台灣圖書館舉辦好書交換活動，正式在7月8日登場，希望透過書籍交流，促進閱讀資源循環流動，延續知識價值

為推廣閱讀風氣，實踐資源共享與永續發展理念，國立台灣圖書館持續辦理深受民眾喜愛的好書交換活動，透過書籍交流，促進閱讀資源循環流動，延續知識價值。

今年夏季場次將在7月8日上午10時30分至下午4時，在國台圖地下1樓樂學室舉辦，邀請民眾攜書共襄盛舉，共享閱讀的美好。

國台圖長期致力於建構全民終身學習的閱讀環境，透過閱讀推廣、館藏共享及多元文化服務，持續深化閱讀與生活、社會及永續發展的連結。為兼顧不同族群的生活型態與時間安排，本次好書交換活動特別於平日舉辦，讓鄰近社區居民、彈性工作者及休假民眾都能更便利參與，並營造從容舒適的選書與交流環境，鼓勵民眾將閱讀自然融入日常生活。

活動當日上午10時30分起開放民眾攜帶符合交換條件的書籍入場，經工作人員確認並核計冊數後，即可領取好書計點卡，憑卡自由選擇心儀書籍進行交換。歡迎民眾將家中珍藏、適合分享的好書帶到活動現場，讓書籍在人與人之間傳遞知識、交流情感，開啟更多閱讀的可能，也讓每一本好書持續發揮價值。

除好書交換外，現場亦同步辦理過期期刊優惠販售，每本10元讓優質閱讀資源獲得再利用，落實循環利用與環境永續理念。國臺圖誠摯邀請民眾踴躍參與，共同響應閱讀共享與綠色生活，並配合活動收書原則，攜手維護交換書籍品質，讓每位參與者都能「換好書、讀好書」，共同營造知識共享、閱讀永續的文化環境，攜手打造充滿書香的人文社會。

提供交換之圖書請符合下列條件： 1. 年代範圍： 一般圖書：2011年以後出版者，電腦、法律、旅遊圖書2021年以後出版者 2. 有版權註記且未違反著作權之圖書。 3. 圖書封面及內頁清潔完好，無破損、污損或塗鴉情形者。 下列資料恕不列入交換範圍，教科書、升學參考書、各類宣傳品（含各機關簡介及宣傳性出版品）、佛堂經書、小冊子、舊書商或出租書店汰舊書籍、各機關學校藏書或報廢資料、雜誌、視聽資料，以及經本館認定不適宜交換之資料。

活動詳情及交換規則可至國立台灣圖書館網站「最新消息」https://www.ntl.edu.tw查詢，或電洽（02）29266888分機2108。

推廣閱讀風氣，實踐資源共享與永續發展，國立台灣圖書館舉辦好書交換活動7月8日登場。圖／國立台灣圖書館提供

推廣閱讀風氣，實踐資源共享與永續發展，國立台灣圖書館舉辦好書交換活動7月8日登場。圖／國立台灣圖書館提供