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蹺課不能記警告惹議 教部：尊重縣市自訂獎懲法規

中央社／ 台北1日電

媒體報導，桃園市要求各校修改校規，學生若蹺課、遲到，不能以記警告的方式懲處，引起家長討論。教育部表示，尊重縣市自訂獎懲法規，兼顧教師行使合理管教權和保障學生權益。

中視新聞於6月30日報導，桃園市教育局近期要求各校檢視校規，刪除一些不適當條文，例如學生蹺課、遲到等不良行為，都不能以記警告的方式懲罰。

教育部今天以文字回應中央社指出，學生獎懲原則、處理及其他相關事項的準則，由中央主管機關訂定，縣市則依照準則訂定自治法規，並協助學校檢視校內規定，確保符合法令規範。

教育部表示，尊重地方教育主管機關依法監督所轄學校，並建議學校訂定學生獎懲規定時，應兼顧教師合理管教權行使及學生權益保障。

依照民國113年發布的「國民小學及國民中學學生獎懲準則」第12條規定，學生於授課日的出缺席狀況，可採取適當且符合比例原則的輔導或管教措施，但不能加以懲處。立法說明中解釋，出缺席已納入學生日常生活表現評量，出席率也是畢業條件之一，如果再用獎懲規定辦理，會導致重複列計。

獎懲準則第7條列出教師可採取的一般管教措施共16項，包括口頭糾正、要求書面自省、適當增加工作、通知法定代理人等。基於導引學生發展考量，教師可在衡酌學生身心狀況後採取管教措施。

教育部 中央 中央社

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