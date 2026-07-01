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第18屆「文馨獎」即日起徵件 表彰文化平權行動

中央社／ 台北1日電

第18屆「文馨獎」啟動徵件作業，文化部表示，「文馨獎」聚焦表彰推動文化平權、擴大文化參與、縮小文化近用落差，並促進文化多樣性發展的卓越貢獻，歡迎符合獎勵資格者參加。

「文馨獎」累計辦理至今邁入第18屆，為因應國際文化ESG趨勢，文化部自第17屆起調整雙獎機制，由文化內容策進院設立「ESG for Culture影響力獎」，獎勵企業與文化內容業者合作，攜手共創ESG影響力的行動或作品。

「文馨獎」則轉型為獎勵在文化平權推動上具體實踐且具影響力的行動，鼓勵個人、團體及非營利法人積極參與文化公共事務。

根據文化部今天發布的新聞資料，第18屆「文馨獎」延續改制精神，評選重點不侷限於金錢投入規模，著重專案計畫的文化內涵、社會影響力及推動改變的潛能，並從文化近用、多元共融、創新實踐與永續發展等面向，綜合評估申請者資源運用、執行成果、創意表現及長期推動潛力。

文化部表示，支持文化ESG能量，今年度「文馨獎」亦將與文策院「ESG for Culture影響力獎」共同舉辦聯合頒獎典禮，以表彰公民、企業及民間團體等多元主體在推動文化平權、促進文化內容發展及實踐永續價值上的努力與貢獻，並期待透過雙獎並行，為文化發展與文創產業注入更多永續動能。

第18屆「文馨獎」報名期間自即日起至8月14日下午5時止，個人、財團法人、公益社團法人、民間團體等，具備推動文化平權、文化近用、多元共融、文化參與或文化永續等具體成果者，歡迎踴躍報名參獎。獎項預計於10月底公布得獎名單，11月18日舉辦聯合頒獎典禮。

文化部 文策院 永續

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