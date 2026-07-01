做服務、還學貸！天河青力計畫提供獎勵金1.6萬元 7月1日申請開跑
為減輕年輕學子、社會新鮮人經濟負擔，天河基金會自2019年起開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵背負學貸的年輕人投身公益服務，符合資格者可申請1.6萬元獎勵金，七年來已有超過2800位青年申請成功。今年天河青力計畫申請從7月1日開跑，自去年11月至今年9月底至合作社福單位擔任志工，即可申請。
天河基金會為減輕青年的經濟壓力，自2019年起開辦「青力親為・千萬祝福」服務學習獎勵計畫，鼓勵須負擔學貸、不放棄理想的大專生及社會新鮮人，在辛勤求學、工作之際，仍不忘付出時間與心力，投入公益、關懷弱勢，在貢獻社會的同時，由天河基金會提供1萬6千元獎勵金，緩解青年的負擔。
天河基金會指出，七年來，青力計畫來已有2818位志工成功請領獎勵金。就讀特殊教育科系的小妤透過天河青力計畫投入「視多障協會」服務，談到擔任志工過程中，不僅運用學校所學「定向行動」技巧引導視障者，實際接觸服務對象更讓她看到不同障礙程度的不同需求，能結合理論實務來學習特殊教育精神，讓她深感意義。
「關愛基金會」志工小宸感謝天河青力計畫提供服務機會，坦言自己原生家庭也是失衡的，但現在長大了有能力幫助這些孩子，覺得遺憾被填補了。他也期待未來一年能把「短暫的喜歡」變成「可預期的陪伴」，每月固定時段到家園陪伴孩子，把自己擅長的事，如說故事、唱歌、玩益智小遊戲帶給孩子們更多的快樂。
「舊鞋救命」志工小燕則感謝地說，天河青力計畫同時兼顧服務單位與參與者，讓社會資源能夠更有效地發揮，也讓他們這些正為學貸努力的人，獲得一份實質與心靈上的支持。她強調，這段志工經驗是珍貴的收穫，不僅是單純的「給予」，更是一種與社會互相成長的過程，期許自己未來無論在學業或職涯上，都能延續這份精神。
天河基金會說明，當初設計用志工服務作為資格提供獎勵金的方法，是看到年輕人的困境，令基金會感動的是，即便境遇如此，仍可看到年輕人展現參與社會的行動，包括議題倡議、掃除歧視、幫助弱勢與尊重多元聲音等等，因此，為了鼓勵他們繼續保持這股熱情，決定讓青力計畫助一臂之力。
今年度天河基金會「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫自7月1日起開放申請，截止日期為9月30日，只要是從114年11月1日至115年9月30日從事青力計畫合作社福單位志工活動的年輕朋友，皆有機會獲得1.6萬獎勵金。申請資格如下（三點皆需符合）：
一、85年1月1日後出生之國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生。
二、於114年第2學期（含）之前任一學期曾申請就學貸款者。
三、114年11月1日至115年9月30日之前曾擔任本計畫合作社福單位之志工。
每人限申請乙次，往年曾申請通過者不接受再次申請。詳情請看申請計畫連結：
https://www.wisdomshare.com.tw/index.php?action=plan-detail&id=4
●天河基金會
長期投入品格、環境、食農及青年志工推廣等教育活動，同時致力台灣文化藝術提升與推動，秉持「關懷、服務、照顧」信念，以奉獻之心回饋社會；期許由善願驅動的善力，能如天上灑下的點點繁星般，溫柔且持續地照亮台灣各個角落。
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