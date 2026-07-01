車禍癱瘓…她把輪椅當「移動戰甲」練擊劍 獲總統教育獎

2026總統教育獎得主許雅惠在一場車禍中，導致下半身癱瘓，但她不向命運低頭，將輪椅視為「移動戰甲」，投入輪椅擊劍訓練，並奔走校園主講生命教育，分享人生歷程。

總統府預計7月3日舉辦2026年總統教育獎頒獎典禮，教育部今天發布新聞稿，介紹得主事蹟。

正修科技大學學生許雅惠在2021年的一場車禍中下半身癱瘓，生命面臨嚴峻考驗，但她擦乾眼淚，在艱辛的復健路上，將身體的侷限轉化為對知識的渴望，113學年度以平均96.28分的優異成績名列全班第6。

「車禍雖然帶走了我的雙腿，卻帶不走我對人生的熱情與對未來的期待。」許雅惠後續投入高強度的輪椅擊劍訓練，並在去年代表台灣參加「香港帕拉擊劍衛星賽」，未來期許進軍帕運。

許雅惠也發揮口語長才，在輪椅壘球賽中擔任主播，並積極奔走校園主講生命教育，分享親身經歷，從創傷的「倖存者」蛻變為溫暖的「鼓勵者」。

台北市大安高工學生高子斌出生即被診斷出先天性前庭導水管擴大症，需植入人工電子耳，每年都要在輔具和耗材上花費大量經費，因而自嘲自己是「身價200萬的男人」。

高子斌投入游泳運動，把訓練當成對自己負責的方式。早晚加強練習，曾代表台灣赴巴西參加世界青年聽障運動賽事。他也接觸機器人組裝與程式設計，高中兩年時光，累積近60張獎狀。

苗栗縣汶水國小學生潘祖坪來自賽夏部落，家中有4名兄弟姊妹，父親因身體狀況長期安置於安養機構，母親因認知功能受限，家庭照顧資源較為不足。身為長子，他從小便學會照顧弟妹、分擔家務。

潘祖坪有一個棒球夢想，在球隊中，他努力練習、不輕言放棄；在生活中，他用實際行動展現責任感與同理心。那些生命中的考驗，沒有讓他向命運低頭，反而淬鍊出超越年齡的成熟與堅韌，一步一步走向更遠的未來。

「總統教育獎」以奮發向上、不畏困境、熱愛生命的學習精神為選拔標準，全國共推薦326人，167人進入複選，最後透過學者專家實地訪查，選出60人獲得殊榮，預計7月3日在總統府頒獎。