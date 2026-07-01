Z世代買股不買房 全球中央透視AI理財學

全球高房價、物價飛漲與地緣政治快速變動，逼使Z世代的理財觀念發生顛覆性轉變，「買股不買房」與積極尋求被動收入，已成為投資新顯學。《全球中央》雜誌7月號封面故事〈Z世代理財大贏家〉透視數位原生世代如何運用AI理財、數位平台與社群資訊奪回理財自主權。

Z世代指的是1997年至2012年間出生的人群，他們從小伴隨智慧型手機及社群媒體長大。美國Z世代因為高房價、沉重學貸與生活開銷，正在放棄傳統的美國夢，轉而擁抱創下歷史新高、由AI引領的美股。

在台灣，年輕人紛紛逃離房貸人生，轉向門檻低的盤中零股與指數股票型基金（ETF）；30歲以下台股開戶數在五年間暴增逾六成，透過網路券商App與客製化資訊，積極在股市存第一桶金。

韓國年輕人則因就業焦慮，甚至不惜利用學貸或大額借貸進行「信用融資」等槓桿操作，投資三星電子等本土大企業，盼能藉韓股大漲扭轉人生，但也引發政府對青年陷入債務泥淖與風險管理的金融監管關注。

中東與歐洲的Z世代展現出不同的投資邏輯。中東地區受地緣政治戰火影響掀起「石油紅利」投資熱，Z世代利用社群媒體與即時監測工具壓縮情報週期，反向操作積極套利，並將紅利配置於AI與新能源產業。

面臨社會福利縮減危機的歐洲年輕人，更偏好防禦性穩健投資，並將投資視為「投票」，高度重視企業是否符合ESG等公民價值與倫理規範，同時要求數位投資平台需保障隱私主權。

封面故事〈Z世代理財大贏家〉透視這群數位原生世代如何透過AI理財、數位平台與社群資訊奪回理財自主權，在牛市浪潮中，實踐屬於新世代的財富生存法則。

本期〈封面人物〉聚焦2026年第七屆唐獎得主，四大領域的頂尖學者為當代全球危機與文明發展寫下新解方。其中永續發展獎頒給美國大氣化學家蘇珊．索羅門。她以關鍵科學實證成功促成《蒙特婁議定書》，修復地球臭氧層，持續引領全球對抗氣候變遷。

生技醫藥獎由羅森伯格、薩德蘭、卡爾．瓊三位細胞免疫治療先驅共享。他們促成CAR-T療法問世，運用患者自身免疫細胞抗癌。

漢學獎由中國學者葛兆光獲得，表彰其在中國思想、文化與宗教史的博通研究，深刻影響全球漢學界。法治獎則由美國耶魯大學教授布魯斯．艾克曼斬獲，他提出「二元民主」與「憲法時刻」理論，在當代共和正面臨危機之際，為捍衛民主憲政提供全新實務途徑。

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