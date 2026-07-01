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暑假出遊指南 國環院公布前10大熱門景點「戶外學習人氣最高」

中央社／ 台北1日電

7月盛夏，也代表學生暑假正式開始。環境部國家環境研究院統計全台276處有效認證的環教場所中，「戶外學習人氣最高」的前10大熱門景點，提供親子出遊、兼顧寓教於樂的最佳旅遊指南。

根據國環院去年全年度統計數據，戶外學習人氣前10名的場所依序是台北市立動物園、好時節休閒農場、善化啤酒廠、台大農場農藝分場、台大山地實驗農場、關渡自然公園、旗山糖廠社區、海生館、農業部生物多樣性研究所及新北市客家文化園區。

國環院表示，前10名的榜單中，民營機構（私部門）就占3席。除榮登亞軍的桃園大溪「好時節休閒農場」外，還有台北市「關渡自然公園」及高雄「旗山糖廠社區」。

榮登私部門冠軍的「好時節休閒農場」，致力推廣生活化的永續農業。這裡不僅能體驗摸泥土、窯烤與食農教育，更建構出具體的循環農業：利用黑水虻分解廚餘並飼養蛋雞，再將優質雞蛋作為遊客食材。

「關渡自然公園」是大台北地區極為珍貴的國家級重要濕地。它不僅由台北市政府委託台北市野鳥學會專業經營，更是台灣第一座通過認證的環教場所。

「旗山糖廠社區」透過社區參與的型態，將百年糖廠的歷史與農村循環經濟結合，引導親子家庭將農用廢棄物「香蕉假莖」進行抽絲、取纖再利用，不僅大幅增加農業產值，更讓孩子親眼見證如何透過科技與創意減少碳排放量。

海生館 環境部 台北市立動物園

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