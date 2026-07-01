暑假首日台江六校師生淨灘 驚見「貝克氏鹽草」不敵風災銳減
為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」，台江流域六校親師生及綠道志工共40多人，在暑假第一天放學後，隨即前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘，共清出6大袋垃圾。隨後師生分工展開第二回棲地調查，卻發現鹽草數量較去年明顯銳減，推測是不敵丹娜絲風災等大風雨侵襲，呼籲政府重視並設法保育。
社大台江分校指出，綠道志工去年2月在四草湖潮間帶發現「貝克氏鹽草」蹤跡。為守護珍貴海草，校方結合中山大學社會生態觀測站，培訓在地和順國中、小台江、長安、安慶、長平國小及崑山科大空設系等親師生，學習公民科學調查技能。
日乍天下午，眾人在中山大學老師吳靖穎、台江分校執行長吳茂成帶領下深入灘地。淨灘後以「樣框調查法」進行觀測，遺憾發現鹽草數量大不如前，顯見後續的棲地復育與保育工作刻不容緩。
參與活動的長安國小老師翁育民表示，陪伴學生進行延續第二年的棲地調查，這類生態觀測在一般學校課程中較為罕見，對於培養學生的公民科學素養非常有幫助。
剛升上高中的長安國小畢業校友陳約愷也報名響應，他說，看到越來越多學弟妹一起參與第二回調查、一屆傳承一屆，共同接力守護台江，讓人十分高興；連續兩年參觀的小台江成員陳亭甄提到，今年雖然更熟悉如何觀察與計算，但看到貝克氏鹽草數量明顯減少，心裡感到相當難過，希望大家能一起重視並保育這片鹽草棲地。
▪教育部發函強化教師離線權 公革力：公務員也應納入保障
▪聯絡教授停在打招呼…準碩士生掙扎 過來人建議先享受暑假
▪中一中85人正取台大 數據「陷棄醫就電潮」？校長：考得好
▪新北優免入學近9成7報到率 他「放棄建中」選新北這高中
▪國中老師龍舟奪標神操作！燦笑舉牌喊話10字 網一看爆笑
▪打破神話！文組生「十年熬出200萬年薪」：別自覺矮人一截
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。