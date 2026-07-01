快訊

勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

聽新聞
0:00 / 0:00

暑假首日台江六校師生淨灘 驚見「貝克氏鹽草」不敵風災銳減

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供
為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」，台江流域六校親師生及綠道志工共40多人，在暑假第一天放學後，隨即前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘，共清出6大袋垃圾。隨後師生分工展開第二回棲地調查，卻發現鹽草數量較去年明顯銳減，推測是不敵丹娜絲風災等大風雨侵襲，呼籲政府重視並設法保育。

社大台江分校指出，綠道志工去年2月在四草湖潮間帶發現「貝克氏鹽草」蹤跡。為守護珍貴海草，校方結合中山大學社會生態觀測站，培訓在地和順國中、小台江、長安、安慶、長平國小及崑山科大空設系等親師生，學習公民科學調查技能。

日乍天下午，眾人在中山大學老師吳靖穎、台江分校執行長吳茂成帶領下深入灘地。淨灘後以「樣框調查法」進行觀測，遺憾發現鹽草數量大不如前，顯見後續的棲地復育與保育工作刻不容緩。

參與活動的長安國小老師翁育民表示，陪伴學生進行延續第二年的棲地調查，這類生態觀測在一般學校課程中較為罕見，對於培養學生的公民科學素養非常有幫助。

剛升上高中的長安國小畢業校友陳約愷也報名響應，他說，看到越來越多學弟妹一起參與第二回調查、一屆傳承一屆，共同接力守護台江，讓人十分高興；連續兩年參觀的小台江成員陳亭甄提到，今年雖然更熟悉如何觀察與計算，但看到貝克氏鹽草數量明顯減少，心裡感到相當難過，希望大家能一起重視並保育這片鹽草棲地。

台江師生製作保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地地圖。圖／台江分校提供
台江師生製作保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地地圖。圖／台江分校提供

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供
為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供
為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供
為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供

國際易危物種「貝克氏鹽草」。圖／台江分校提供
國際易危物種「貝克氏鹽草」。圖／台江分校提供

台江師生製作保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地地圖。圖／台江分校提供
台江師生製作保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地地圖。圖／台江分校提供

台江 中山大學 崑山科大 淨灘

延伸閱讀

「笑著的地方」成絕響！高雄中正高中校長在校猝逝 師生不捨發文悼念

「為學生遮蔽27年風雨」校長陸炳杉猝逝 中正高中追思文看哭校友

大榕樹傾倒重生 新北深坑附幼繪本見證生命教育

華航志工前進校園開啟孩童對飛行無限想像

相關新聞

四技二專技優甄審今起登記志願序 7/3前未送出喪失分發資格

115學年度四技二專技優甄審入學今（1）日起開放正、備取生登記就讀志願序。技專校院招生委員會聯合會提醒，考生須於7月3日下午5時前完成網路登記並「確定送出」，經電腦統一分發後始取得入學資格；若未登記或僅暫存未送出，將視同未登記，喪失分發機會。

幼照法爭議／私幼補助1.5萬掀震盪 準公共恐集體跳船？

《幼兒教育及照顧法》修法，私幼補助成為焦點。孩子就讀私立幼兒園的家長，若每月補助提高到1萬5000元，會衝擊現有公立、非營利和準公共幼兒園招生？甚至讓準公共幼兒園跳船，回到一般私幼？業者看法很兩極，但家長育兒焦慮有解嗎？

南投南光國小女籃隊 全國賽奪冠

南投縣埔里鎮南光國小女子籃球隊，今年在全國國小籃球聯賽（ＥＢＬ）一路過關斬「六連勝」抱回冠軍，不僅是其校史更是縣內首座ＥＢＬ冠軍盃。縣長許淑華昨表揚致贈營養金兩萬元，並承諾加碼請全體隊職員吃大餐。

廢留級亂象／重修取代留級 教育界意見分歧

教育部取消高中職強制留級制，讓不少高職教師抱怨課堂管理愈來愈困難，呼籲恢復留級制。不過高中校長多認為，過去留級制度確實有疑慮，部分科目不及格並不代表每一科都不行，應針對該科目重修即可。

冷眼集／基礎教育繼續失守 護國神山等走山

十二年國教與一○八課綱上路後，其初衷是想要降低學生升學壓力、培養素養能力，然而理想與現實卻逐漸出現落差。從第一線教師的挫折無力、學生學習動機低落，到課堂秩序崩壞等，種種問題已不再是零星個案，而是教育體系累積多年的危機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。