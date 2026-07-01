暑假首日台江六校師生淨灘 驚見「貝克氏鹽草」不敵風災銳減

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」，台江流域六校親師生及綠道志工共40多人，在暑假第一天放學後，隨即前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘，共清出6大袋垃圾。隨後師生分工展開第二回棲地調查，卻發現鹽草數量較去年明顯銳減，推測是不敵丹娜絲風災等大風雨侵襲，呼籲政府重視並設法保育。

社大台江分校指出，綠道志工去年2月在四草湖潮間帶發現「貝克氏鹽草」蹤跡。為守護珍貴海草，校方結合中山大學社會生態觀測站，培訓在地和順國中、小台江、長安、安慶、長平國小及崑山科大空設系等親師生，學習公民科學調查技能。

日乍天下午，眾人在中山大學老師吳靖穎、台江分校執行長吳茂成帶領下深入灘地。淨灘後以「樣框調查法」進行觀測，遺憾發現鹽草數量大不如前，顯見後續的棲地復育與保育工作刻不容緩。

參與活動的長安國小老師翁育民表示，陪伴學生進行延續第二年的棲地調查，這類生態觀測在一般學校課程中較為罕見，對於培養學生的公民科學素養非常有幫助。

剛升上高中的長安國小畢業校友陳約愷也報名響應，他說，看到越來越多學弟妹一起參與第二回調查、一屆傳承一屆，共同接力守護台江，讓人十分高興；連續兩年參觀的小台江成員陳亭甄提到，今年雖然更熟悉如何觀察與計算，但看到貝克氏鹽草數量明顯減少，心裡感到相當難過，希望大家能一起重視並保育這片鹽草棲地。

台江師生製作保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地地圖。圖／台江分校提供

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供

為保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地，一放暑假，台江親師生馬上展開守護海草行動，前往山海圳國家綠道起點四草湖淨灘。圖／台江分校提供

國際易危物種「貝克氏鹽草」。圖／台江分校提供

台江師生製作保育國際易危物種「貝克氏鹽草」棲地地圖。圖／台江分校提供