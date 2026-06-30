臺灣漫遊錄獲國際布克獎 賴總統親頒300萬獎金

由楊双子執筆、金翎英譯的「臺灣漫遊錄」於5月獲英國「國際布克獎」，文化部今天共有新台幣300萬元獎勵金給作者、譯者及春山出版社，每人各100萬元，由總統賴清德親自頒贈。

賴總統表示，此書從日本翻譯大賞、美國國家圖書獎到英國國際布克獎，在短短時間內連中三元，大概只有世足賽時梅西的「帽子戲法」可以比擬，而這更是台灣文學持續被世界閱讀、理解與肯定的最佳典範。

賴總統指出，楊双子的寫作方式如聲優般巧妙變換聲道，而楊双子在頒獎典禮上提到，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」，這點也讓他深深的感動。

文化部及文化總會今天於台北賓館攜手主辦「讓世界讀到台灣－台灣文學外譯的花開時節」聯合茶敘，楊双子、金翎、春山出版總編輯莊瑞琳均出席。

文化部依「文化部辦理國際競賽獲獎者獎勵作業要點」頒贈獎勵金。

楊双子致詞時提到中研院院士王汎森著作「天才為何成群地來」，楊双子謙虛表示「臺灣漫遊錄」得獎，是因為這個時代與眾人所創造的浪潮，恰好讓她幸運站在這個浪尖之上。

楊双子特別感謝金翎，認為沒有金翎，她不可能得到這個獎，楊双子認為，在文學的世界裡，翻譯者是帶領人們走過崎嶇道路、深入陌生國度的關鍵導航，在道阻且長的台灣文學外譯路上，翻譯家就是引領異文化國度的人們走進台灣、一窺堂奧的頭號人物。

楊双子表示，國際布克獎像是向世界推開的一扇門窗，無論是文學作者、譯者、學者、出版者，以及整個產業的每一個成員，都只能透過行動回答，「我們想讓世界看見什麼模樣的台灣呢？」因此形成健康的競爭兼合作關係，「如此一來，我們將為世界展現台灣人的台灣」。

金翎致詞引用英文諺語It takes a village to raise a child.意思是養育一個孩子需要整個村子的力量，而要完成一本翻譯書當然也takes a village。「臺灣漫遊錄」至今創下了許多紀錄，而每當它創下新的佳績，這座「村子」的規模就變得越來越大，需要感謝的「村民」也越來越多。

金翎特別提到總統賴清德曾於2023年時在紐約對她說，身為譯者，她絕對能有機會成為一位「Kingmaker」，而最讓她覺得有趣的是，台灣有一代的「金」姓，其羅馬拼音正是「King」，而她的名字是Lin King，也因此她的父母是名副其實的Kingmaker。

莊瑞琳致詞時透露，最近收到教科書出版社通知要將「臺灣漫遊錄」列入教材當中，她表示，「臺灣漫遊錄」讓她意識到文學成為「共同體」的重要力量，不管社會有多少爭辯不休的議題，文學擁有給予敵對意見更同理、細緻的脈絡，成為一個「休戰」的地方。