卓榮泰：臺灣漫遊錄文筆生動 讓世界看見台灣文化力量

「臺灣漫遊錄」日前獲國際布克獎，文化部今天在台北賓館舉辦慶功宴。行政院長卓榮泰出席時表示，臺灣漫遊錄印刷量持續增加中，讓全世界看見台灣文化所潛藏的力量，且作者楊双子文筆生動，描述食物讓人看得津津有味，相信許多讀者都想嚐遍書中所有美食。

臺灣漫遊錄日前榮獲2026年英國「國際布克獎」（International Booker Prize），文化部今天在台北賓館舉行獲獎慶功宴，向楊双子以及英文版譯者金翎表達感謝，總統賴清德、卓榮泰、文化部長李遠、總統府發言人郭雅慧、行政院發言人李慧芝等都出席慶功宴，並由賴總統頒發獎狀及獎金。

卓榮泰說，本就有意舉行慶功宴，沒料到賴總統早先一步請文化部安排今天活動，而臺灣漫遊錄是一本描寫日治時代日本人與台灣人互動及情感交流的故事，賴總統也很有巧思，將活動安排在前身為台灣總督官邸的台北賓館舉辦，讓大家一同進入書中所描繪的環境空間。

卓榮泰表示，他要向楊双子以及金翎表達最高感謝與敬意，誠如春山出版社總編輯莊瑞琳致詞所言，臺灣漫遊錄一書印刷量持續增加中，讓全世界看見台灣文化所潛藏的力量。

臺灣漫遊錄書中提及不少台灣傳統美食，包含台中「麻薏湯」。卓榮泰指出，許多外地人士不僅沒聽過麻薏湯、也沒吃過，但透過楊双子生動的文筆，令人「看得」津津有味，紛紛希望探尋這道美味佳餚，若能嚐遍書中所有美食，相信是許多讀者共同的期待。

卓榮泰說，文化創作與文化自由，一直是台灣引以為傲的民主特色，政府也一直鼓勵文學家能夠自由發揮，以激盪出更多優質的文學作品，讓更多國內外讀者都能看到，感謝楊双子及金翎讓台灣文學作品走向國際，向世界傳遞台灣傳統在地的聲音，實踐「愈在地、愈國際；愈傳統、愈創新」的核心價值，也期盼大家一起發揮此精神，將「台灣」這塊金字招牌再度擦亮。