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臺灣漫遊錄揚威國際 李遠盼再造天才成群的文化盛世

中央社／ 台北30日電
文化部長李遠。聯合報系資料照
文化部長李遠。聯合報系資料照

臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」，文化部及文化總會今天舉辦「讓世界讀到台灣－台灣文學外譯的花開時節」聯合茶敘，文化部長李遠表示，盼能創造天才成群而來的文化盛世。

這場盛會包括作家楊双子、譯者金翎、春山出版總編輯莊瑞琳及眾多出版與文化界貴賓出席，總統賴清德、行政院長卓榮泰、文化部長李遠、文總副會長江春男與秘書長李厚慶亦到場。

李遠會後於臉書發文表示，「臺灣漫遊錄」得獎的那一刻，讓他想起1989年侯孝賢導演以「悲情城市」得到威尼斯影展最佳影片金獅獎，當時舉國歡騰，電影上映後創下票房紀錄，「那是台灣第一次以最禁忌的228為背景題材的電影」。

時隔37年，同樣的事情發生在台灣的文學界，李遠說，他希望台灣老、中、青三代作家們再接再厲，創作出更多更好的作品，登上世界舞台，「就像當年在侯孝賢得大獎之後，接著還有楊德昌、李安、蔡明亮一樣，我們的文學界一定不會只有楊双子，而是天才為何成群地來所造成的台灣文學盛世」。

李遠同時提到在宴會上遇到金翎的爸爸金光裕和他的建築師夫人石靜慧。李遠說，金光裕在讀東海大學建築系時，「和我那個讀工業工程的弟弟是好朋友」，幾個理工男卻熱衷於文學，組織協會每週聚在一起高談闊論，也對外傳授課程，「金光裕負責小說，弟弟負責新詩」。

李遠說，這在那個年代是很普遍的現象，而且人人胸懷大志，想要在世界佔有一席之地。後來金光裕的小說常常得獎，「那個年代我們都算是努力創作的文青」。

李遠表示，「從電影到文學，從戰後嬰兒潮世代到現在的千禧世代，不管世界如何變化，我們台灣人所經歷的挑戰從來沒有減少過，但是一次又一次創造了天才成群而來的環境」。

李遠表示，在慶功宴上，他的內心充滿了感恩和感謝，「我們千萬不要看輕自己啊，我們值得站在世界的中心向世人展示我們傲人的文化」。

臺灣漫遊錄 李遠 金翎

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