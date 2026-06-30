教師校長家長團體拜會鄭英耀 盼重建校園信任
校園濫訴議題受到矚目，教師、校長、家長團體代表今天一同拜會教育部長鄭英耀，期盼檢討「校事會議」制度，讓校園恢復成信任與合作的教育場域。
全國教師工會總聯合會（全教總）今天傍晚發布新聞稿指出，理事長葉青芪和中小學校長協會、全國性家長團體代表，一同拜會鄭英耀，針對教育政策交換意見。
葉青芪指出，近年來教育現場面臨少子女化、學生情緒與行為問題日益複雜、教師工作負荷持續增加，以及親師溝通壓力升高等多重挑戰。尤其近年來校事會議制度所引發的爭議，更凸顯教育現場信任關係正在面臨嚴峻考驗。
葉青芪表示，今天各團體代表都關注校事會議及相關制度的調整。學生權益保障固然重要，但制度設計若過度強調調查與究責，卻忽略教育輔導、溝通修復與專業判斷，將使原本可以透過親師合作解決的問題，逐漸走向對立，甚至造成教師防禦性教學、家長與學校互不信任、校長疲於處理爭議事件等現象。
葉青芪表示，各團體代表都期盼教育部廣泛蒐集第一線教師、家長及校長的實務經驗，讓制度真正回應教育現場需求，避免過度法律化與究責化的發展趨勢。
葉青芪也表示，未來會與校長、家長團體保持常態性對話。全教總相信，唯有重建教育夥伴之間的信任關係，讓教育回歸教育專業，讓衝突回歸理性對話，才能真正打造一個讓孩子健康成長、讓所有教育夥伴都願意投入的校園環境。
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