快訊

為何輝達不提供免費餐點？ 前員工揭黃仁勳「節儉」心法

温志強涉貪一審判499年、二審改判576年 判決理由曝光

日盤大漲千點激情過後 台指期夜盤上半場進入休息階段

聽新聞
0:00 / 0:00

高中廢除留級後畢業率下滑 教部：課程標準未放寬

中央社／ 台北30日電
教育部。聯合報系資料照
教育部。聯合報系資料照

升學輔導平台「大學問」統計，高中廢留級制度後，畢業率逐年下降，113學年度約1成學生沒拿到畢業證書。教育部強調，高中採學分制，學生可針對弱項補修，課程標準並未放寬。

過去高級中等學校（高中職）學生各學年度若有1/2學分不及格，就會被強制「留級」。但103學年度起「高級中等學校學生學習評量辦法」將「應重讀」改為「得重讀」，強制留級走入歷史

「大學問」整理教育部各學年度高三第1學期人數，以及同學年度的畢業生人數據，發現在廢除留級制前的101學年度，高中畢業率為97.4%，僅6681人未畢業；103學年度廢除留級後，畢業率以每年0.2到0.4個百分比的速度下滑，到113學年度，畢業率已下滑到90.3%，有1萬6510人未畢業。

大學問執行長魏佳卉接受中央社電訪表示，即使未取得畢業證書，仍可持修業證明等文件，以同等學力報考大專。很多高中老師發現，越來越難要求學生把學分修完，尤其到了高三第2學期，很多學生的心思都不在課堂上。

魏佳卉表示，高三許多加深加廣的課程如微積分等，對銜接大學非常重要。很多大學發現學生程度明顯下降，不得不開設「先修課」，讓應屆畢業生在暑假先補完原本高中該學會的內容。

這項統計結果在各大高中教師、家長社群引發討論，許多人提到，108課綱的改革加上學權意識提升，學生越來越難管教，教師也很難強制要求學生到課、繳交作業。而對學生來說，只要考上大專就好，高中有更多理由不認真上課，影響了學習動機。

教育部解釋，畢業率數據不等同於未完成高中學業，部分學生可能因延長修業、重修、補修、生涯就業探索或多元進路等因素，沒有在當年度取得畢業證書，後續仍可透過延長畢業年限等方式，返校修習學分並取得證書。

教育部表示，高中採學分制，是讓學生針對未取得的學分進行補考、重修或補修，而非像過去的「留級」制度，一律要求全部重讀。高中的畢業標準並未放寬，學生最終仍須符合課程綱要所定畢業條件及德行評量相關規定，才能取得畢業證書。

教育部指出，學生缺曠課、學習動機不足或影響課堂秩序等問題涉及多重因素，學生應對自身學習與出勤負有責任，家長也應督促關心，並配合學校維持正常學習，學校則會依相關規定，進行出缺勤管理、輔導管教及必要協助。

教育部 歷史

延伸閱讀

清大分析：一學期16周優於18周 6成教師仍支持雙二一制度

高中畢業生16萬人 88.8%繼續升學創5年新高

高中課業輔導鐘點費「一國多制」 教團提2訴求籲改革

國教署補助月薪制特教助理 115學年度增置400名

相關新聞

高中廢除留級後畢業率下滑 教部：課程標準未放寬

升學輔導平台「大學問」統計，高中廢留級制度後，畢業率逐年下降，113學年度約1成學生沒拿到畢業證書。教育部強調，高中採學...

實驗教育三法上路逾10年 團體批定位不明、辦學「像游牧民族」

實驗教育三法至今已實施十餘年，學生人數持續成長。多名綠委今（30）日舉辦「實驗教育三法修法座談會」，邀集實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論。團體指出，實驗教育目前仍面臨制度定位不明、審議評鑑標準不一、辦學場地取得困難等問題，盼透過修法強化制度支持。

實驗教育三法施行逾10年 立委籲修法補強場地、師資、輔導配套

實驗教育三法2014年底通過，至今已實施十餘年，學生人數持續成長。多名綠委今日舉辦「實驗教育三法修法座談會」，表示實驗教育已從少數家庭的選擇逐步發展為多元教育體系的重要一環，但現行仍面臨審議評鑑、辦學場地、師資權益、補助制度及特教、輔導等支持不足，主張修法應由過去的「放寬限制」轉向「制度支持」，完善配套並保障學生受教權益。

首爾書展台灣館備受矚目 文策院盼融入韓國市場

韓國首爾國際書展28日落幕，台灣館備受矚目，文策院董事長王時思盼台灣作品能融入韓國市場

「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

明天就是暑假了，也是青少年使用網路高峰期。立委林月琴、陳培瑜、更生少年關懷協會、台北基督教勵友中心及台灣青年民主協會召開記者會，宣布將修正《毒品危害防制條例》，建立網路毒品資訊下架及限制接取機制，盼透過強化網路毒品管理，建立兒少數位防毒安全網。

下地獄、闖大海？2026文博會「幻奇星劇院」8月登場 把日常變奇幻

2026台灣文博會品牌商展將在8月6日至12日於台北南港展覽館1館展出。延續去年的「黑潮星樂園」，今年以「幻奇星劇院」為主題，今年以「幻奇星劇院」為主題，除台灣原創角色IP，更納入動畫單元劇集、多人走動式VR等數位科技內容，邀請觀眾一起下地獄和闖進大海。此外首度增設「黑潮商店」，將藉由B2B與B2C雙管齊下方式進行市場驗證，推動台灣IP品牌化與國際化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。