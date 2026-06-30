高中廢除留級後畢業率下滑 教部：課程標準未放寬

升學輔導平台「大學問」統計，高中廢留級制度後，畢業率逐年下降，113學年度約1成學生沒拿到畢業證書。教育部強調，高中採學分制，學生可針對弱項補修，課程標準並未放寬。

過去高級中等學校（高中職）學生各學年度若有1/2學分不及格，就會被強制「留級」。但103學年度起「高級中等學校學生學習評量辦法」將「應重讀」改為「得重讀」，強制留級走入歷史。

「大學問」整理教育部各學年度高三第1學期人數，以及同學年度的畢業生人數據，發現在廢除留級制前的101學年度，高中畢業率為97.4%，僅6681人未畢業；103學年度廢除留級後，畢業率以每年0.2到0.4個百分比的速度下滑，到113學年度，畢業率已下滑到90.3%，有1萬6510人未畢業。

大學問執行長魏佳卉接受中央社電訪表示，即使未取得畢業證書，仍可持修業證明等文件，以同等學力報考大專。很多高中老師發現，越來越難要求學生把學分修完，尤其到了高三第2學期，很多學生的心思都不在課堂上。

魏佳卉表示，高三許多加深加廣的課程如微積分等，對銜接大學非常重要。很多大學發現學生程度明顯下降，不得不開設「先修課」，讓應屆畢業生在暑假先補完原本高中該學會的內容。

這項統計結果在各大高中教師、家長社群引發討論，許多人提到，108課綱的改革加上學權意識提升，學生越來越難管教，教師也很難強制要求學生到課、繳交作業。而對學生來說，只要考上大專就好，高中有更多理由不認真上課，影響了學習動機。

教育部解釋，畢業率數據不等同於未完成高中學業，部分學生可能因延長修業、重修、補修、生涯就業探索或多元進路等因素，沒有在當年度取得畢業證書，後續仍可透過延長畢業年限等方式，返校修習學分並取得證書。

教育部表示，高中採學分制，是讓學生針對未取得的學分進行補考、重修或補修，而非像過去的「留級」制度，一律要求全部重讀。高中的畢業標準並未放寬，學生最終仍須符合課程綱要所定畢業條件及德行評量相關規定，才能取得畢業證書。

教育部指出，學生缺曠課、學習動機不足或影響課堂秩序等問題涉及多重因素，學生應對自身學習與出勤負有責任，家長也應督促關心，並配合學校維持正常學習，學校則會依相關規定，進行出缺勤管理、輔導管教及必要協助。