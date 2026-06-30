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實驗教育三法上路逾10年 團體批定位不明、辦學「像游牧民族」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
針對實驗教育發展現況，檢討現行制度配套不足之處，立委伍麗華（後排左起）、范雲、張雅琳、沈伯洋、吳思瑤等共同舉辦「實驗教育三法修法座談會」，邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論，廣納第一線意見，作為後續修法參考。記者曾學仁／攝影
針對實驗教育發展現況，檢討現行制度配套不足之處，立委伍麗華（後排左起）、范雲、張雅琳、沈伯洋、吳思瑤等共同舉辦「實驗教育三法修法座談會」，邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論，廣納第一線意見，作為後續修法參考。記者曾學仁／攝影

實驗教育三法至今已實施十餘年，學生人數持續成長。多名綠委今（30）日舉辦「實驗教育三法修法座談會」，邀集實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論。團體指出，實驗教育目前仍面臨制度定位不明、審議評鑑標準不一、辦學場地取得困難等問題，盼透過修法強化制度支持。

台灣實驗教育家長聯盟理事長許家源表示，聯盟蒐集近400份家長意見，家長普遍認為，實驗教育施行至今仍被視為補充性、例外性的教育型態，期待未來修法能確認實驗教育在教育體系中的正式地位。此外，各縣市審議標準不一、審議委員對實驗教育理解程度不同，也讓辦學團體需準備不同資料、面對不同審查方式，希望透過修法建立更一致的審議評鑑制度。

許家源說，場地問題是家長反映最迫切的困境，許多實驗教育機構無法長期、穩定使用固定場地，「像游牧民族一樣，不斷搬遷」，如果場地使用能獲得更制度性的支持，將會有很大的幫助。他指出，少子化之下，很多閒置空間可以盤點與運用，重點在於地方政府是否願意盤點資源、調整使用優先順序。

此外，許家源也主張教育補助應「跟著學生走」，讓不同教育型態的學生都能獲得平等資源，並完善教育工作者勞動保障及升學銜接制度。他表示，近年已有越來越多實驗教育學生進入大學，展現出非常不同的學習樣貌，「他們不只是主動學習，而是真正願意思考、主動探索」，盼透過制度支持，建立從國小到大學完整、多元的教育體系，讓實驗教育持續穩定發展。

自學教育團體趙介亭說，非學校型態實驗教育團體依法辦學，學生在許多權利義務上與一般學校學生相同，也須遵守相關規範，但團體卻缺乏官方核發的身分證明，難以向外界證明其合法性，盼修法建立非學校型態實驗教育團體的身分認定制度。他也指出，許多實驗教育工作者並非傳統師資培育體系出身，平時忙於教學與陪伴學生，鮮少有機會參與研習或專業交流，期盼未來能提供更多支持。

趙介亭也呼籲完善補助制度，指出非學校型態的實驗教育團體缺乏固定經費來源，只能仰賴家長繳交學費維持運作，已有家庭因經濟因素被迫退出實驗教育，令人遺憾。他呼籲將個人實驗教育與團體實驗教育訂定獨立專法，與規模較大的實驗教育機構分別規範，以更符合不同辦學型態需求。

台北市學學實驗教育機構校長詹家惠表示，非學校型態實驗教育機構每2年半須重新提報計畫接受審議，期間還要接受訪視與評鑑，行政成本相當高。她指出，機構僅有100多名學生、行政人力有限，卻須投入大量時間因應各項審查。由於機構聘請第一線藝術家、設計師授課，教師鐘點費較高，學費也相對提高，但經費大多用於教學，卻常因學費較高而被貼上「貴族教育」標籤，「如果補助制度能有更合理的機制，不僅能減輕家長負擔，也能讓更多經濟條件較弱的家庭，有機會選擇實驗教育」。

詹家惠提到，實驗教育學生在升學及參與競賽時，常因身分認定不明遭遇困難。她指出，過去學生申請國外大學時，校方須逐一向海外學校說明「完成實驗教育證明書」的效力；國內大學特殊選才也常要求額外證明，部分學校甚至不熟悉非學校型態學生身分。她呼籲，修法應明確定位實驗教育學生身分，並保障其升學、競賽等受教權益。

少子化 修法 理事長

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