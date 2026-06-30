梁晋誌接掌工藝中心 盼成為創作者堅實後盾

新任國立台灣工藝研究發展中心主任梁晋誌今天說，工藝中心將秉持開放、共享與合作精神，成為工藝創作者最堅實後盾，攜手工藝界打造具深度、產業能量與國際視野發展環境。

原工藝中心主任陳殿禮7月1日歸建，職缺由國立傳統藝術中心副主任梁晋誌接任，工藝中心今天舉行交接典禮，文化部長李遠擔任監交人，工藝界、文化界及學界代表出席見證。

李遠肯定陳殿禮是少數具備技術、學術、藝術養成的人才，促進台灣工藝發展與國際接軌。

李遠表示，要接手陳殿禮的職位不容易，因此他精挑細選也曾任工藝中心分館長的梁晋誌接手，梁晋誌不僅對工藝中心不陌生，也歷經文化部藝術發展司、國立台灣美術館、傳藝中心等職務，從工藝擴展至視覺藝術、表演藝術至傳統藝術，是他心中最適合人選。

陳殿禮說，感謝部長李遠支持工藝中心，更提出「台灣不只是科技島，更將是一座工藝島」願景，為工藝發展指引方向；從傳統手工技藝到AI時代，改變的是工具，不變的是工藝創新精神，未來更應融合科技智慧與人文智慧，發展兼具科技智慧與人文溫度的「工藝AI」。

梁晋誌說，感謝歷任主任奠定良好基礎，及歷代工藝師耕耘與奉獻，讓台灣工藝在文化傳承、創新發展、產業推動及國際交流等面向持續累積成果並綻放光芒。

梁晋誌表示，工藝中心作為國家工藝發展重要推動機構，長期致力工藝材料復育、台灣工藝知識體系建構、工藝研創與技術移轉、工藝人才培育、工藝多元經濟發展、工藝平權及基礎環境建構等工作，累積深厚基礎，將持續串聯各界資源，深化人才培育。

文化部表示，梁晋誌兼具工藝、表演藝術及文化治理等歷練，熟悉文化政策推動及文化場館經營，期許發揮行政專長與跨域整合能力，回應工藝創作者培育、工藝產業發展、工藝文化扎根等重要課題，持續完善工藝發展環境，帶領工藝中心開創台灣工藝發展新局，文化部也會與工藝中心積極推動工藝文化發展。