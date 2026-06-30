快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

梁晋誌接掌工藝中心 盼成為創作者堅實後盾

中央社／ 南投縣30日電

新任國立台灣工藝研究發展中心主任梁晋誌今天說，工藝中心將秉持開放、共享與合作精神，成為工藝創作者最堅實後盾，攜手工藝界打造具深度、產業能量與國際視野發展環境。

原工藝中心主任陳殿禮7月1日歸建，職缺由國立傳統藝術中心副主任梁晋誌接任，工藝中心今天舉行交接典禮，文化部李遠擔任監交人，工藝界、文化界及學界代表出席見證。

李遠肯定陳殿禮是少數具備技術、學術、藝術養成的人才，促進台灣工藝發展與國際接軌。

李遠表示，要接手陳殿禮的職位不容易，因此他精挑細選也曾任工藝中心分館長的梁晋誌接手，梁晋誌不僅對工藝中心不陌生，也歷經文化部藝術發展司、國立台灣美術館、傳藝中心等職務，從工藝擴展至視覺藝術、表演藝術至傳統藝術，是他心中最適合人選。

陳殿禮說，感謝部長李遠支持工藝中心，更提出「台灣不只是科技島，更將是一座工藝島」願景，為工藝發展指引方向；從傳統手工技藝到AI時代，改變的是工具，不變的是工藝創新精神，未來更應融合科技智慧與人文智慧，發展兼具科技智慧與人文溫度的「工藝AI」。

梁晋誌說，感謝歷任主任奠定良好基礎，及歷代工藝師耕耘與奉獻，讓台灣工藝在文化傳承、創新發展、產業推動及國際交流等面向持續累積成果並綻放光芒。

梁晋誌表示，工藝中心作為國家工藝發展重要推動機構，長期致力工藝材料復育、台灣工藝知識體系建構、工藝研創與技術移轉、工藝人才培育、工藝多元經濟發展、工藝平權及基礎環境建構等工作，累積深厚基礎，將持續串聯各界資源，深化人才培育。

文化部表示，梁晋誌兼具工藝、表演藝術及文化治理等歷練，熟悉文化政策推動及文化場館經營，期許發揮行政專長與跨域整合能力，回應工藝創作者培育、工藝產業發展、工藝文化扎根等重要課題，持續完善工藝發展環境，帶領工藝中心開創台灣工藝發展新局，文化部也會與工藝中心積極推動工藝文化發展。

文化部 創作者 李遠

延伸閱讀

梁晋誌接掌工藝中心主任 李遠期許台灣工藝推向全球

工藝中心推兒童工藝展 鼓勵動手培養創造力

觀光淨零轉型論壇台南登場 產官學共議低碳旅遊新方向

原博籌備處與愛努財團攜手 開啟台日原住民交流新頁

相關新聞

實驗教育三法上路逾10年 團體批定位不明、辦學「像游牧民族」

實驗教育三法至今已實施十餘年，學生人數持續成長。多名綠委今（30）日舉辦「實驗教育三法修法座談會」，邀集實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論。團體指出，實驗教育目前仍面臨制度定位不明、審議評鑑標準不一、辦學場地取得困難等問題，盼透過修法強化制度支持。

實驗教育三法施行逾10年 立委籲修法補強場地、師資、輔導配套

實驗教育三法2014年底通過，至今已實施十餘年，學生人數持續成長。多名綠委今日舉辦「實驗教育三法修法座談會」，表示實驗教育已從少數家庭的選擇逐步發展為多元教育體系的重要一環，但現行仍面臨審議評鑑、辦學場地、師資權益、補助制度及特教、輔導等支持不足，主張修法應由過去的「放寬限制」轉向「制度支持」，完善配套並保障學生受教權益。

首爾書展台灣館備受矚目 文策院盼融入韓國市場

韓國首爾國際書展28日落幕，台灣館備受矚目，文策院董事長王時思盼台灣作品能融入韓國市場

「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

明天就是暑假了，也是青少年使用網路高峰期。立委林月琴、陳培瑜、更生少年關懷協會、台北基督教勵友中心及台灣青年民主協會召開記者會，宣布將修正《毒品危害防制條例》，建立網路毒品資訊下架及限制接取機制，盼透過強化網路毒品管理，建立兒少數位防毒安全網。

下地獄、闖大海？2026文博會「幻奇星劇院」8月登場 把日常變奇幻

2026台灣文博會品牌商展將在8月6日至12日於台北南港展覽館1館展出。延續去年的「黑潮星樂園」，今年以「幻奇星劇院」為主題，今年以「幻奇星劇院」為主題，除台灣原創角色IP，更納入動畫單元劇集、多人走動式VR等數位科技內容，邀請觀眾一起下地獄和闖進大海。此外首度增設「黑潮商店」，將藉由B2B與B2C雙管齊下方式進行市場驗證，推動台灣IP品牌化與國際化。

台科大搶半導體、智慧製造師資 S級人才5年最高加薪600萬

教育部去年提出特別預算，其中60億將用於大專校院留才攬才，希望學校個別提出方案，以自籌經費結合教育部補助一同努力。國立台灣科技大學也規劃10年期計畫，並建立S、A、B、C四級攬才機制，其中最高級S級國際頂尖人才，到任加計後續留任獎勵，不含法定薪資，前五年可獲最高額外600萬加給。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。