實驗教育三法施行逾10年 立委籲修法補強場地、師資、輔導配套

實驗教育三法2014年底通過，至今已實施十餘年，學生人數持續成長。多名綠委今日舉辦「實驗教育三法修法座談會」，表示實驗教育已從少數家庭的選擇逐步發展為多元教育體系的重要一環，但現行仍面臨審議評鑑、辦學場地、師資權益、補助制度及特教、輔導等支持不足，主張修法應由過去的「放寬限制」轉向「制度支持」，完善配套並保障學生受教權益。

張雅琳表示，實驗教育三法施行至今已超過十年，實驗教育已從少數家庭的選擇，逐步發展成台灣多元教育體系的重要一環。自103年施行以來，全國人數成長近五成，突破2.7萬人，學校數也成長超過五成，達到124校，顯示社會對於多元、彈性、適性教育的需求正在快速擴大。

張雅琳指出，當實驗教育已逐漸制度化、常態化，法制設計就必須與時俱進，回應第一線實務的落差，包括審議與評鑑標準僵化、地方審查尺度不一、辦學場地與建築使用缺乏長期保障、教師勞動條件，以及特殊需求支持等問題。她強調，下一階段實驗教育三法修法，將以完善制度支持、兼顧教育品質與學生權益為核心方向，讓教育工作者安心辦學、家長安心選擇，也讓每一位孩子都能在適合自己的環境中學習成長。

陳培瑜表示，實驗教育三法施行已逾十年，參與學生人數大幅成長，顯示實驗教育已從少數選擇逐漸成為重要的教育制度之一。目前實驗教育仍面臨審議程序冗長、審議委員缺乏實務經驗、辦學場地取得困難，以及特殊教育、學生輔導、性平通報等支持系統不足等問題。

沈伯洋表示，實驗學校賦予學習更多特色、更多可能，讓孩子可從中獲得創意、增進學習動機、品格等非認知能力；但包括升學銜接挑戰、學費成本高昂、評量標準不一等問題，卻也深深困擾著家長。另一方面，教學場地租借不易、師資與資源不若體制內穩定、補助經費不足等問題，同樣困擾著校方。

沈伯洋說，教育部日前已承諾，將會蒐集更多意見，進一步提出實驗教育三法的修法；如何解決場地租用、師資待遇保障、公共資源挹注、評量標準劃一等問題，並能整合各方資源完善學子的權益保障，都將是修法的重點。希望透過這次的修法，能讓孩子們無論在體制內或體制外學習，都能獲得同等的支持與對待，並讓實驗教育能在穩定制度支持下持續發展。

吳思瑤表示，上次實驗教育三法修法處理的問題是放寬限制，如今階段性任務已經完成，實驗教育面對的問題不再是能不能存在，而是能不能穩定。現行審議評鑑制度仍以體制內標準檢視實驗教育，辦學場地缺乏長期保障機制，補助制度未能反映小班制與個別化教學需求，教師勞動權益亦未獲完整保障，這些問題如不解決，最終受影響的仍是學生受教品質。