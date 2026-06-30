影／實驗教育三法修法座談會 檢討現行制度配套不足

立委張雅琳、陳培瑜、吳思瑤、范雲、伍麗華及沈伯洋下午在立法院舉辦「實驗教育三法修法」座談會，邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論。
座談會聚焦實驗教育三法施行逾十年後之制度定位，並就審議與評鑑制度、辦學場地穩定機制、補助資源配置、教師及工作人員權益保障、學生學籍與升學銜接、特殊需求支持等議題進行討論。期盼透過修法，讓實驗教育從「放寬限制」走向「制度支持」，在教育創新與公共性之間取得平衡，並保障每位學生及家長的教育選擇。
實驗教育三法施行至今已逾十年，實驗教育學生人數持續成長，已不再只是體制外的補充選擇，而是多元教育體系中不可忽視的重要一環。為回應實驗教育發展現況，並檢討現行制度配套不足之處，立委邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論，廣納第一線意見，作為後續修法參考。
實驗教育三法2014年底通過，至今已實施十餘年，學生人數持續成長。多名綠委今日舉辦「實驗教育三法修法座談會」，表示實驗教育已從少數家庭的選擇逐步發展為多元教育體系的重要一環，但現行仍面臨審議評鑑、辦學場地、師資權益、補助制度及特教、輔導等支持不足，主張修法應由過去的「放寬限制」轉向「制度支持」，完善配套並保障學生受教權益。
韓國首爾國際書展28日落幕，台灣館備受矚目，文策院董事長王時思盼台灣作品能融入韓國市場
明天就是暑假了，也是青少年使用網路高峰期。立委林月琴、陳培瑜、更生少年關懷協會、台北基督教勵友中心及台灣青年民主協會召開記者會，宣布將修正《毒品危害防制條例》，建立網路毒品資訊下架及限制接取機制，盼透過強化網路毒品管理，建立兒少數位防毒安全網。
2026台灣文博會品牌商展將在8月6日至12日於台北南港展覽館1館展出。延續去年的「黑潮星樂園」，今年以「幻奇星劇院」為主題，今年以「幻奇星劇院」為主題，除台灣原創角色IP，更納入動畫單元劇集、多人走動式VR等數位科技內容，邀請觀眾一起下地獄和闖進大海。此外首度增設「黑潮商店」，將藉由B2B與B2C雙管齊下方式進行市場驗證，推動台灣IP品牌化與國際化。
教育部去年提出特別預算，其中60億將用於大專校院留才攬才，希望學校個別提出方案，以自籌經費結合教育部補助一同努力。國立台灣科技大學也規劃10年期計畫，並建立S、A、B、C四級攬才機制，其中最高級S級國際頂尖人才，到任加計後續留任獎勵，不含法定薪資，前五年可獲最高額外600萬加給。
幼照法第七條修法試圖將私幼家長納入更高額補助範圍，支持者視為補足政策缺口，反對者則擔心打亂既有公共化布局。為何修法過程，私幼業者普遍感受被打壓？幼照法修法今年6月雖經立法院教文會初審通過，但因爭議較大仍待朝野協商，這也反映出少子化政策與幼教環境之間的角力。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。