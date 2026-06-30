影／實驗教育三法修法座談會 檢討現行制度配套不足

立委張雅琳、陳培瑜、吳思瑤、范雲、伍麗華及沈伯洋下午在立法院舉辦「實驗教育三法修法」座談會，邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論。

座談會聚焦實驗教育三法施行逾十年後之制度定位，並就審議與評鑑制度、辦學場地穩定機制、補助資源配置、教師及工作人員權益保障、學生學籍與升學銜接、特殊需求支持等議題進行討論。期盼透過修法，讓實驗教育從「放寬限制」走向「制度支持」，在教育創新與公共性之間取得平衡，並保障每位學生及家長的教育選擇。

實驗教育三法施行至今已逾十年，實驗教育學生人數持續成長，已不再只是體制外的補充選擇，而是多元教育體系中不可忽視的重要一環。為回應實驗教育發展現況，並檢討現行制度配套不足之處，立委邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論，廣納第一線意見，作為後續修法參考。

針對實驗教育發展現況，檢討現行制度配套不足之處，立委范雲（左起）、張雅琳、沈伯洋、吳思瑤等下午出席「實驗教育三法修法座談會」，並邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論，廣納第一線意見，作為後續修法參考。記者曾學仁／攝影

針對實驗教育發展現況，檢討現行制度配套不足之處，立委沈伯洋（後排左起）、張雅琳、吳思瑤、伍麗華等共同舉辦「實驗教育三法修法座談會」，邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論，廣納第一線意見，作為後續修法參考。記者曾學仁／攝影

針對實驗教育發展現況，檢討現行制度配套不足之處，立委伍麗華（後排左起）、范雲、張雅琳、沈伯洋、吳思瑤等共同舉辦「實驗教育三法修法座談會」，邀請實驗教育團體、家長團體及專家學者共同參與討論，廣納第一線意見，作為後續修法參考。記者曾學仁／攝影