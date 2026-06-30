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故宮南院親子藝術月登場 暑假看展解謎還能獲得限量文具

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
故宮南院夏日親子藝術月今天登場，暑假期間看展解謎還能拿好禮。圖／故宮南院提供
故宮南院夏日親子藝術月今天登場，暑假期間看展解謎還能拿好禮。圖／故宮南院提供

故宮南院「夏日親子藝術月」今天登場，院長蕭宗煌主持開幕儀式，以「藝字遊戲」為主題，結合錯字書法特展、實境解謎、親子手作及戶外劇場等活動，邀請親子家庭走進博物館闖關解謎遊戲，並體驗拓碑、香囊、書法書籤等親子手作課程，透過遊戲探索文物與歷史文化。

故宮南院表示，夏日親子藝術月今年規畫「字怪追緝令」實境解謎，讓親子化身「錯字特攻隊」，穿梭於「錯字書法特展」、「銷夏：書畫中的夏日意象」及「清涼一夏─古人如何消暑」等展廳尋找線索，探索古人書寫文化及夏日生活。館內也設置「字怪仙境」、「字遊書齋」等大型互動裝置，增加參觀趣味。

此外，故宮南院也安排拓碑、香囊、冷泡茶、書法書籤、花藝及夏日甜點等親子手作課程，7月11日晚間將由天馬戲創作劇團演出大型戶外兒童劇「藝字特攻隊」，父親節期間則安排「字怪現身」情境遊行，讓大型字怪角色與遊客互動。活動期間上午及下午各前100名入館觀眾，憑票可獲限量「藝字遊戲橡皮擦」。

暑假期間，故宮南院至善湖同步推出「水韻墨舞」水舞展演，透過水舞、水幕投影及光影效果，讓故宮典藏文物躍上水幕，每天下午至晚間演出，邀請民眾白天看展、夜晚欣賞湖畔水舞秀，感受文化與科技結合的沉浸式體驗，在探索文物的過程中，留下豐富的夏日回憶。

故宮南院夏日親子藝術月登場，規畫實境解謎、拓碑、香囊、冷泡茶、書法書籤、花藝及夏日甜點等親子手作課程。圖／故宮南院提供
故宮南院夏日親子藝術月登場，規畫實境解謎、拓碑、香囊、冷泡茶、書法書籤、花藝及夏日甜點等親子手作課程。圖／故宮南院提供

故宮南院夏日親子藝術月登場，規畫實境解謎、拓碑、香囊、冷泡茶、書法書籤、花藝及夏日甜點等親子手作課程。圖／故宮南院提供
故宮南院夏日親子藝術月登場，規畫實境解謎、拓碑、香囊、冷泡茶、書法書籤、花藝及夏日甜點等親子手作課程。圖／故宮南院提供

故宮南院夏日親子藝術月今天登場，暑假期間看展解謎還能拿好禮。圖／故宮南院提供
故宮南院夏日親子藝術月今天登場，暑假期間看展解謎還能拿好禮。圖／故宮南院提供

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