首爾書展台灣館備受矚目 文策院盼融入韓國市場

韓國首爾國際書展28日落幕，台灣館備受矚目，文策院董事長王時思盼台灣作品能融入韓國市場。

根據文策院發布新聞稿，王時思表示，韓國近年已成為台灣出版外譯最活躍的市場之一，今年台灣館特別攜手韓國出版社與書店，從作家曝光、新書宣傳到閱讀活動展開全面合作，希望讓台灣內容不只被翻譯，更能以在地且貼近讀者的方式被推廣。

王時思說，「進入市場只是第一步，融入市場才是關鍵」，期待透過文策院的投入與串聯，放大台灣內容的市場效益，帶動韓國業界的合作信心與更多機會。

新聞稿指出，此次書展台灣館特別與韓國獨立書店Ilgak Bookstore 合作，現場展售近70本韓文版台灣書籍，並結合策展概念，以「店長與朋友們的推薦」、「給不同人生階段的書單」及僅以關鍵字呈現的「盲盒書」等企畫，引導讀者尋找能與自身產生共鳴的台灣作品。

由定居韓國的自由記者、譯者吳珮如所經營「雙島書店」，亦帶來台漫與小誌選書，為展區增添更具個人風格的創作能量，吸引不少韓國讀者駐足尋寶。

韓國大型出版社民音社（Minumsa）近年持續出版多位台灣作家作品，包括陳思宏、郭強生、張嘉祥、劉芷妤等，其中陳思宏的「鬼地方」更創下銷售佳績。

民音社資深編輯朴麗瑛指出，台灣文學作為獨立文學體系的存在感，明顯較過往更為鮮明，此外楊双子接連獲得國際重要獎項，相信有助於維持韓國讀者對台灣文學的關注。