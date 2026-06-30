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臺灣漫遊錄帶動買氣 本土作家上半年網路書店表現亮眼
博客來網路書店公布上半年閱讀暢銷榜，「臺灣漫遊錄」名列榜首，台語詩集「日花閃爍」排第5，本土作家表現亮眼。
根據博客來發布新聞稿，作家楊双子「臺灣漫遊錄」5月獲國際布克獎後即掀起購書熱潮，加上前年底獲美國國家圖書獎後即累積一定口碑，該書分列博客來2026年上半年總榜冠軍及電子書暢銷榜季軍。
新生代詩人溫若喬台語詩集「日花閃爍」廣受社群討論，同時也是總統書單之一，作者又將擔任「臺灣漫遊錄」台文版譯者，再度引發關注，顯示本土文學在國際獎項、社群口碑的帶動下，正持續擴大影響力。
博客來分析，近期愈來愈多讀者在Threads等社群平台上發掘好書，顯示帶有「真人溫度」的口碑推薦，更具帶動閱讀風潮的擴散力，如「北歐時間」、「90%的病，控糖就會好」、「少年臺灣史」及「Rewire-神經可塑性」都是代表。
新書榜方面，上半年新書百大暢銷榜中，以漫畫進榜數占比最高，較去年再成長3成，其中「葬送的芙莉蓮（特裝版）15」受新一季動畫帶動，勇奪新書榜冠軍。
文學作品在新書榜表現亦強勢，「日花閃爍」第2名、「在小山和小山之間」第7名；丹．布朗（DanBrown）新作「祕密中的祕密」搶占第4名。
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