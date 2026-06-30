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轉型正義補課第6堂 從金門戒嚴期反思自由人權
教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區今天推出第6堂課程，以金門的戒嚴與戰地政務歷史為主題，反思自由、人權與民主價值。
轉型正義已納入108課綱，但舊課綱相關內容較少，教育部今年啟動人權及轉型正義教育專區，為民眾「補課」。前5堂課為「二二八事件」、「正義與勇氣－湯德章」、「行動思想家－鄭南榕」、「台灣農民組合」、「519白色恐怖記憶日」。
今天公布的第6堂課，主題為「金門戒嚴：戰地島嶼的歲月故事」。金門在民國38年進入戒嚴狀態，45年開始實施戰地政務制度，由軍方統籌地方行政與社會管理，居民生活受到宵禁、出入境、通訊及集會等多項限制。
金門的特殊戰地體制反映兩岸政治情勢，直到81年11月7日才解除戒嚴與戰地政務（台灣本島早於76年解嚴），結束長達43年的軍事管制。這段歷史為金門居民留下許多共同的生活記憶。
金門高中近期就舉辦「白紙遮蓋處－金門白色記憶與不義遺址特展」，師生一同探討隱身在金城後浦巷弄街區內，曾作為逮捕、偵訊、審判與槍決政治犯的「不義遺址」。
教育部表示，歷史記憶是促進理解與和解的重要基礎，期盼「補課了沒？」專區透過歷史教育促進公共對話，從不同世代的生命經驗，凝聚守護民主自由的共識。
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