「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

明天就是暑假了，也是青少年使用網路高峰期。立委林月琴、陳培瑜、更生少年關懷協會、台北基督教勵友中心及台灣青年民主協會召開記者會，宣布將修正《毒品危害防制條例》，建立網路毒品資訊下架及限制接取機制，盼透過強化網路毒品管理，建立兒少數位防毒安全網。

林月琴表示，毒品犯罪正朝向合成毒品與數位化發展，已成為全球共同面對的挑戰。根據聯合國毒品暨犯罪辦公室去年提出的《世界毒品問題報告》，2023年全球約有3.16億人使用毒品，較10年前增加28%；台灣情況同樣嚴峻，以苗栗為例，第一級毒品查獲量從110年的207公克增加至114年的1萬8944公克，顯示毒品危害不可忽視。

林月琴指出，台灣近年盛行網路販毒，販毒集團透過社群平台、通訊軟體及線上遊戲，以「上音樂課」、「糖」、「喝飲料」、「小姐」等暗語散布毒品資訊，對兒少造成威脅。她提出《毒品危害防制條例》修法，當主管機關認定網路內容涉及販售毒品、引誘施用毒品或其他違法毒品資訊時，平台業者應依法配合限制接取或移除內容，強調「平台也應負起社會責任」。

更生少年關懷協會秘書長江元凱說「過去擔心孩子走進毒品市場；而今天更擔心的是，毒品市場已經走進孩子的手機」，他表示，許多孩子並不是主動去找毒品，而是在演算法推播、同儕分享影響下，加上好奇、孤單、同儕認同需求，開始接觸到毒品資訊，甚至被吸收成為毒品犯罪產業鏈的一部分。因此，他支持增訂《毒品危害防制條例》第三十一條之二，建立網路毒品資訊下架及限制接取機制。不過，他也強調，修法只是第一步，未來仍須強化平台主動監測機制、兒少網路風險防護及跨部會合作，才能更有效防堵網路販毒。

基督教勵友中心研發督導黃億華提到電子煙問題，根據國健署青少年吸菸行為調查指出，114年國中生電子煙使用率為2.1%、高中職生為5.1%。隨著電子煙成為網路交易與同儕文化的一部分，也可能成為依托咪酯等新興毒品進入少年生活的載具，且取得與使用往往相當隱密，等到家長、學校或社工發現時，少年可能已經受到傷害。因此，他支持修法建立網路毒品資訊移除及限制接取機制，並呼籲建立跨部門通報、轉介與合作機制，及早辨識兒少風險。

法務部檢察司專委紀致光表示，針對青少年透過網路接觸或購買毒品，將從三方面強化管理，包括針對公開刊登毒品販售資訊的網站，由行政院跨部會提供毒品相關關鍵字，交由平台業者主動掃描並即時下架；若販售者使用隱晦暗語，則透過審查、過濾後要求平台下架，目前依《行政執行法》第三十六條辦理，未來規劃於《毒品危害防制條例》增訂第三十一條之二，補足法制缺口；至於透過一對一通訊軟體進行的毒品交易，則由司法偵查及犯罪查緝機制介入，並向上溯源追查供毒來源，避免青少年經由網路接觸毒品。

數發部數位產業署科長楊銘澤指出，數位發展部已建立跨部會聯防平台機制，整合約20個部會、四大C2C電商平台及四家網路廣告平台，共同防堵網路販售電子煙及新興毒品。數發部表示，已與衛福部、國健署合作，提供相關關鍵字供平台自主掃描，並運用AI技術辨識變形、隱晦關鍵字，自去年6月起啟動電子煙專案掃描機制，持續針對違法網域、販售網站及平台商品進行監測與下架。未來將持續精進違法資訊通報、處理及下架速度，並配合《菸害防制法》修法，強化平台業者管理責任。

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